Ghosn olmazsa ittifakı bir arada tutamayız!

Carlos Ghosn'un tutuklanmasından sonra gözler Renault-Nissan'a çevrilirken ittifakın diğer kahramanı olan Mitsubishi CEO'sundan açıklama geldi, Osamu Masuko "Ghosn olmadığı sürece bu ittifakı yönetmek ve bir arada tutmak oldukça zor olacak" dedi.

Mitsubishi CEO’su, “Dünya üzerinde Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakını Ghosn gibi yönetecek biri daha yok. Asıl problem şu iki şirketten(Renault ve Nissan) birileri konuşurken, üçüncü şirketten kimse konuşmuyordu” dedi. Bunun yanında bir gelişmede Lübnan tarafından oldu. Lübnan Dış İşleri Bakanı Gebran Bassil, Tokyo elçisini Ghosn ile görüşmeye gönderdi. Ghosn, Lübnan asıllı başarılı bir iş adamı ve Lübnan Dış İşleri bakanlığı adil yargılanmasını sağlamak istiyor. Lübnan kökenli olan Ghosn Brezilya’da doğdu ve Fransız vatandaşı.