Ibiza için bahar fırsatı!

SEAT'ın en ikonik modeli olan Ibiza'nın 2018 model benzinli versiyonları, 12 bin TL'ye varan tavsiye edilen indirimlerle sunuluyor. Kampanya dahilinde SEAT Ibiza'nın Style donanıma sahip 1.0 EcoTSI 95 HP S&S versiyonu 71 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla alınabiliyor.
2018 model yılı Ibiza 1.0 EcoTSI 95 HP S&S Style, Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style/ FR / Xcellence araçların dahil olduğu kampanyada, 12 bin TL'ye varan tavsiye edilen indirim olanaklarından SEAT Yetkili Satıcıları'nda faydalanmak mümkün.