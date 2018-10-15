ilk yerli üretim logosu Clio HB ve Megane Sedan’a

Ticaret Bakanlığı’nın geçen ay tanıtımını yaptığı ‘Yerli Üretim’ logosu otomotiv sektöründe ilk kez yerini aldı.

Bursa'daki OYAK Renault Fabrikaları'nda tamamen yerli operatörler tarafından üretilen Megane Sedan ve Clio HB modelleri artık bu logo ile satılacak. Logoyu taşıyacak iki model de Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç otomobili arasında ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor. 50 yıldır üretim yapan fabrika yılda 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip. 2017 yılında 18. binek + hafif ticari pazar lideri olan marka, bu başarısını 2018 yılına da taşıyor. OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Megane Sedan hurda teşviki ile 91 bin 900TL (Joy 1.6 lt. 16V 115 bg. versiyonu) ve Clio HB ise 79 bin 900TL'den (Joy 1.2 lt. 75 bg.) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.