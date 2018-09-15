İşte Türkiye Rallisi’nde ikinci günün sonuçları!

Bugün geçilen toplam 6 özel etapta pilotlar toplamda 130.62 km yol kat ettiler. Yeşilbelde 1-2, Datça 1-2 ve İçmeler 1-2 olarak geçilen etaplarda ilk iki sırayı Toyota Gazoo Racing takımının pilotları aldı! Yarışın 12. etabı ise güne damgasını vurdu. Citroen C3 WRC ile yarışan Craig Breen’in otomobili yandı!

Günün ilk yarısında şampiyonanın ilk iki sırada yer alan pilotları olan Neuville ve Ogier'i şanssızlık yakadı. Neuville süspansiyon hasarından dolayı günün 2. Ve 3. Etabında yer almadı. Ogier ise etapta aldığı süspansiyon hasarından dolayı 6 dakika gecikti ve 1 dakika da ceza yedi. Buna rağmen son etabı lider kapattı!

LİDER TOYOTA GRT’DEN OTT TANAK

İkinci yarının ilk etabı 34,24 km'lik 11. etap olan Yeşilbelde – 2 idi. Bu etapta Sebestian Ogier yoldan çıkarak yarış dışında kaldı… Burada lider 27:12.3'lük süreyle Toyota GRT'den Ott Tanak, ikinci 27:21.8 ile Ford M-Sport pilotu Elfyn Evans olurken, üçüncü ise yine Toyota pilotu 27:23.2 süreyle Latvala oldu.

Bu etapta Türkiye Rallisi lideri Hyundai pilotu Andreas Mikkelsen yoldan çıkarak zaman kaybetti. Bu kayıp onu genel sıralama da dördüncülüğe düşürdü! Etabı ise 28:54.5 ile 11. sırada tamamladı.

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BREEN’İN CITROEN C3 WRC OTOMOBİLİ ALEV ALDI

Bir sonraki etap ise Datça – 2 etabıydı. 10.7 km'lik bu etapta durumlar çok karıştı. Hyundai pilotu Mikkelsen'in diferansiyelinde olan arızadan dolayı yarışa arkadan itişli olarak devam etti.

Citroen C3 pilotu Craig Breen'in ise otomobili alev aldı. Bu etap sonunda lider Toyota Gazoo Racing takımından Jari Matti Latvala oldu. Süresi ise 8:33.9 idi. İkinci ise Ford M-Sport takımından Elfyn Evans oldu. Üçüncü de Toyota Gazoo Racing takımından Ott Tanak oldu.

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GÜNÜN SON ETABI İÇMELER-2

Günün son etabı ise İçmeler – 2 idi. Uzunluğu 20.37 km olan bu etapta ise lider Toyota Gazoo Racing takımından 14:37.5'lik süreyle Ott Tanak olurken, ikinciliği Ford M-Sport takımından Evans 14:39.6 süresiyle aldo. Üçüncülüğü ise Toyota Gazoo Racin takımından 14:42.6 süreyle Jari Matti Latvala aldı.

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TOYOTA GAZOO RACING TAKIMI İLK İKİ SIRAYA YERLEŞTİ

Günün sonunda ise yarışın liderliği Toyota Gazoo Racing takımından Ott Tanak alırken süresi 3:34:22.5 idi. İkinci yine Toyota Gazoo Racing takımından Jar Matti Latvala'nın olurken, üçüncülüğü ise Hyundai Motorsport takımından Hayden Paddon'un kazandı.

İşte tüm sonuçlar…