İşte yeni ve eski ÖTV matrahları

Otomotiv sektöründe son günlerin en çok konuşulan konuları arasında ÖTV, matrah gibi kelimeler kısaltmalar var. ÖTV'yi hepimiz biliyoruz ama bu otomotivdeki matrah ne demek? Ayrıca matrah üzerindeki değişiklik eskiye göre ne oldu, işte yeni ÖTV oranları ve hesabı.

Matrah, kelime anlamı olarak bir kazancın vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan miktar. Yani kazançtan giderleri çıkardıktan sonra geriye kalan bölüm anlamına geliyor. Otomotivde ise matrah, otomobilin vergiler hariç ülkemize giriş fiyatı. Örnekle anlatacak olursak da 1000 TL’lik bir malın yüzde 18 KDV ile toplam fiyatı 1180 TL ise matrah burada 1000 TL’lik mal fiyatı oluyor.

Matrah konusuna açıklık getirdikten sonra otomotiv sektörüne ve satışlarına kısaca bir bakalım. Kur ve faiz artışlarından dolayı son 2 ayda otomotiv pazarında yüzde 50’nin üzerinde daralma söz konusu. Üretim var ama iç pazardaki satışlar düşüşte… Bu durum üretimi ihracatla ayakta tuttuğumuzu gösterirken iç pazardaki daralmanın tüm otomotiv derneklerinden devlet tarafından çözülecek adımlara ihtiyacı olduğu defalarca dile getirildi.

Pazarın ve üreticinin durumu ve sektörün özellikle “ÖTV matrahı” konusu üzerinde sağlam duruşu kur artışından dolayı anlamsızlaşan matrah limitlerinin yeniden gözden geçirilmesine sebep oldu.

1.6 litre motor hacminin altında motoru bulunan otomobillerde eski matraha göre ÖTV oranı, otomobilin fiyatı 46 bin TL’den az ise yüzde 45 idi. Yeni matrah oranı ise bu durumda 70 bin TL’den az olarak güncellendi… Diğer matrah limitleri ise aşağıda yer alan tabloda yer alıyor.

İşte eski ve yeni ÖTV matrahları