LeasePlan Türkiye’deki elektrikli otomobil dönüşümünü hızlandırıyor!

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan ve 5 kıtada 1.7 milyondan fazla araç filosunu yöneten LeasePlan, 2030’da tüm araç filosunu elektrikli araçlara dönüştürme yolunda adımlarını hızlandırdı.

LeasePlan, sürdürülebilirlik kapsamında filosundaki tüm araçları 2030'a kadar elektrikli araçlara çevirmek için adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda yer aldığı ülkeleri bu geçişe hazırlayan LeasePlan, tüm LeasePlan ülkelerinde müşteri ve hedef müşterilerini bilgilendirmek adına bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesine ön ayak oluyor. Türkiye'deki ilk etkinlik İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi, bu etkinlikte konuşan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, mobilite ile birlikte trendlerde önemli değişimler yaşandığına dikkat çekerek, bunların başında araç paylaşımı, abonelik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin geldiğini belirtti. Oktay, bu değişimde LeasePlan olarak “What's next” sloganı ile sıradaki adıma odaklandıklarını söyledi.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, ulaşımın dünya çapında yüzde 14'lük pay ile iklim değişikliğinde en önemli paya sahip olduğuna ayrıca dikkat çekti. ABD'de bu oranın yüzde 30'a kadar çıktığını dile getiren Oktay, bu oranı düşürmek için şirketler ve devletlerin çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.

Endüstrinin gelişmesi ile birlikte otonom sürüş, dijital mobilite hizmetleri, araç paylaşma ve elektrikli araç teknolojisinin de geliştiğine dikkat çeken LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, filolar için de önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek şöyle devam etti: “Global müşteri filomuzda elektrikli araçların payı yüzde 1 ile yüzde 9 arasında seyrediyor. Yeni elektrikli araç kayıtları, dünya çapında 750 bin ile 2016 yılında yeni bir rekor kırdı. Elektrikli araç oranında yüzde 29'luk pazar payı bulunan Norveç, global anlamda, pazar payı açısından elektrikli araçları en başarılı şekilde uygulamaya alan ülke oldu. Norveç'i, yüzde 6.4 elektrikli araç payı bulunan Hollanda ve yüzde 3.4'le İsveç takip ediyor. Global elektrikli araç stoku, 2015 yılında aştığı 1 milyon eşiğinin ardından, 2016 yılında 2 milyon aracı geçti. Elektrikli araçlar lehine gelişmelerle birlikte elektrikli araç stokunun 2020 yılına kadar 9-20 milyon aralığında, 2025 yılına kadar da 40-70 milyon aralığında olması bekleniyor.”

Elektrikli araç bataryalarında gelinen teknolojiyle ilgili de konuşan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, son 6 yılda batarya fiyatlarının yüzde 77 düştüğünü söyledi. Batarya fiyatlarının 2020 itibari ile 200 Euro, 2030'da ise 100 Euro'ya kadar düşebileceğini belirtti.