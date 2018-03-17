Mart ayı Doblo kampanyası!

Mart ayı boyunca 2018 model Fiat Doblo Cargo, Doblo Combi ve Pratico modellerinde, 5 yıllık uzatılmış garantiyle birlikte 40 bin TL’ye kadar 20 aya varan vadeyle faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

Mart ayında geçerli olan kampanya kapsamında ticaretin erbapları, Fiat Doblo Cargo, Doblo Combi ve Pratico modellerinden birine sahip olmak isteyenler, 5 yıllık uzatılmış garantiyle birlikte 40 bin TL'ye kadar 20 aya varan vadeyle faizsiz kredi fırsatından yararlanabiliyor. Daha küçük bir araca ihtiyaç duyanlar da Fiat Fiorino Cargo ve Fiorino Combi modellerini 36 bin TL'ye kadar 18 aya varan vadeyle sunulan faizsiz kredi seçeneğiyle satın alabiliyor.

Fiat Professional'ın Mart ayı kampanyası kapsamında, daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar; Ducato Van, Ducato Kamyonet ve Ducato Minibüs ve Fullback modellerini 60 bin TL’ye kadar 36 aya varan vadeyle 1,39 faizli krediyle satın alabiliyor. Tüm Fiat Professional Ailesi araçları, 3 bin TL’lik nakit indirimi desteğiyle de tercih edilebiliyor.