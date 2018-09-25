Monte Carlo’da bir lastikçi!

Monaco Grand Prix’sinde Formula 1 otomobillerinin ünlü tünele girmeden önce saatte 80 km hızla birinci viteste geçtiği Portier dönüşüne birkaç metre uzaklıkta açıldı. Bir lastikçi için en karizmatik yer tarifi bu olsa gerek...

Amiral mağazaların adı, Pirelli'nin imzası olan ultra yüksek performanslı lastik serisinden geliyor. Dünyanın en arzu edilen yol otomobillerinde ve Formula 1 araçlarında kullanılan P Zero lastikler, İtalyan şirketinin sportif mirasını vurguluyor. Monte Carlo, Los Angeles ve Münih'in ardından dünyadaki üçüncü ve Avrupa'daki ikinci P Zero World mağazasına ev sahipliği yapıyor.

Pirelli için P Zero World, otomobilleri için özel olarak tasarlanmış lastikler kadar aynı seviyede üstün hizmeti hoş karşılayan ve şık bir ortamda arayan Prestij müşterilerine, başka bir deyişle spor veya lüks otomobil sahiplerine odaklı bir mekanı temsil ediyor. P Zero World mağazası; Formula 1 lastiklerinden ikonik Pirelli takviminde kullanılan görsellere kadar Pirelli'nin öne çıkan mükemmellik alanlarını vurguluyor.

Üçüncü P Zero World mağazasının adresi olarak Monte Carlo'nun seçilmesi kolay bir karar oldu zira Monaco Prensliği spor ve lüks otomobillerde Avrupa'nın başkenti sayılıyor. Yeraltındaki mağaza, altı hektarlık yapay bir adanın inşa edildiği ve Monaco'ya yepyeni yüzer bir bölge kazandıracak alanın karşısında yer alıyor.