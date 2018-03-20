Porsche 718 efsanesine günlük kullanım dopingi!

Porsche’nin efsanevi modeli 718’in devamı niteliğinde isimleri güncellenen 718 Cayman ve 718 Boxster, 2 kapılı ve ortadan motorlu spor otomobil performansını, gündelik hayata taşıyor.

1958 ve 1962 yılları arasında ilk defa üretilen 718 kodlu Porsche modelleri günümüzde markanın giriş modelleri olan Boxster ve Cayman’nın isimlerinin başına geldi ve 718 Cayman ve 718 Boxster oldular… İki modelde de kullanılan turbo beslemeli 2.0 litre hacimli 4 silindirli motorlar 300 HP güç üretiyor. Motorlar, PDK'li ve tercihe bağlı Spor Krono Paketiyle donatılmış her iki modeli de sıfırdan 100 km/saat hıza 4,7 saniyede ulaştırıyor.

718 Boxster, sürüş dinamikleri açısından ağabeyi orijinal 718'in izinden gidiyor. Otomobilin ayarlanan şasisi, viraj performansını artırıyor. Elektromekanik fren sistemi de 718 Boxster'i hem pistlerde hem de gündelik trafikte çok daha kolay fren yapılabilir ve çok daha çevik hale getiriyor. 718 Boxster modeli, Boxster S ve Boxster GTS versiyonlarıyla satın alınabiliyor.

718 Cayman ise, teknolojinin yanı sıra tasarım açısından da geniş kapsamlı gelişmelere sahip. Önde ve yanlardaki belirgin hava girişleri otomobile dinamik bir görünüm sağlarken, sivri burnu da atletik bir hava katıyor. Ayrıca bu hava girişleri önden alınan rüzgarı yere basma kuvvetine çeviriyor. Daha geniş olan soğutma hava girişleri ve entegre LED gündüz ışıklarına sahip bi-xenon farların tasarımları, 718 Cayman'ın ön bölümünü tamamlıyor. Dört noktalı gündüz farları olan LED farlar opsiyon olarak sunuluyor.

Hem 718 Boxster'da hem de 718 Cayman'da, sürücüleri, 718 kokpitte kontrol paneli gibi öğelerle geliştirilen alışılmış Porsche iç ortamı bekliyor. Porsche İletişim Yönetimi (PCM), iki modelde de, Connect modülü, akıllı telefonlar için USB girişi, Apple CarPlay ve Porsche Car Connect gibi özel eklentiler içeriyor.

Türkiye'de 718 modelleri 114.500 Euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.