Porsche satışları artarak devam ediyor!

Alman otomobil üreticisi Porsche 2018 yılının ilk 9 ayında satışlarını yüzde 9 oranında artırdı. Markanın satışlarında Panamera modelinin başarısı etkili oldu.

Porsche AG'nin otomobil satışları 2018'in ilk 9 ayında yüzde 6 artarak 196 bin 562 adede ulaştı. Spor otomobil üreticisi, özellikle Avrupa'da güçlü bir performans kaydederek yüzde 9 artışla 66 bin 551 otomobil sattı. Almanya özelinde ise satışlar yüzde 13 artarak 24 bin 709 adede ulaştı. Porsche'nin en büyük pazarı olan Çin'de satışlar yüzde 4 artışla 56 bin 254'e ulaştı. Model bazında en hızlı büyüme Panamera'da gerçekleşti ve dört kapılı spor otomobilin satışları eylül ayı sonuna dek yüzde 60 arttı. 911 satışları da, yüzde 19 gibi iki basamaklı bir büyüme kaydetti. 68.050 adet satan Macan ve 49.715 satan Cayenne, Porsche'nin en çok satan modelleri olmayı sürdürdü.

Marka ülkemizde ise dokuz ayda toplam 470 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu satış rakamının 265’ini Macan oluştururken hemen arkasından 72 adetle Cayenne geliyor.

Dizel satışlarını durdurdu

Porsche, Şubat 2018'den bu yana ürün gamında herhangi bir dizel modeline yer vermiyor. Eylül sonunda Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar spor otomobil üreticisi, gelecekte dizel motorlu otomobil üretmeme kararı aldı. Porsche'nin hibrit modellerine olan talep ise hızla artıyor. Örneğin Avrupa'da satılan Panamera modellerinin yüzde 60'ından fazlası, hibrit motorlarla donatılmış modeller oldu.