Porsche yeni Macan’ın üretimine başladı!

Geçtiğimiz ay Şangay Otomobil Fuarı'nda makyajlı olarak karşımıza çıkan Macan için Porshce, Leipzig'deki fabrikasında üretime başladı.

Çin, Porsche Macan’ın en çok satılan pazarı olarak öne çıkıyor. Pazara girdiği 2014 yılından itibaren marka 100 bin adedin üzerinde otomobil satışını gerçekleştirmiş durumda. Özellikle Macan, bu satışların gerçekleşmesinde oldukça popüler durumda. Marka da bu popülerliği göz önünde bulundurarak yeni Macan üretimine biran önce başladı.

Eylül ayının başlangıcıyla birlikte günde 420 adet Macan üretimi gerçekleştirmeyi hedefleyen bu hedeften bir kaç gün sonra da üretim adedini arttırmayı planlıyor.

2014 yılından itibaren 350 bin adet Macan teslim eden Porsche’nin yönetim kurulu üyesi Gerd Rupp, “Porsche’nin Leipzig fabrikası için Macan en başarılı modellerimiz arasında. 2011 yılında oluşturulan bu model radikal bir başlangıcın ürünüydü. Kompakt SUV üretimi için genişletilen fabrikamızda gövde parçalarını ve boya işlemini gerçekleştiriyoruz. Şubat 2014 yılından itibaren yıllık üretim kapasitemiz 40 bin adet! Bugün ise yıllık 90 bin adet üretim gerçekleştirip tüm dünyaya gönderim yapıyoruz ve 2014 yılından beridir yaklaşık 350 bin adet komapt SUV modelimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle buluşturduk” açıklamasını yaptı!

Metalik Mamba Yeşili rengi, yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin daha sportif ve daha modern gözüktüğünü ortaya çıkarmış. Tamamıyla yeniden tasarlanan arka kısım ve stop farları otomobilin bir önceki jenerasyondan ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.