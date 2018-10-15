Porsche’den kampanya!

Porsche Türkiye, Macan sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı ödeme imkanları sunuyor. Ekim ayının sonuna kadar Macan modeli için 250 bin TL’ye kadar 18 ay vadeli “1,99” faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor.

Ekim sonuna kadar sürecek kampanya ile Macan modeline 18 ay vadede 250 bin TL'ye 1,99'dan başlayan avantajlı faiz oranıyla ulaşmak artık daha kolay. İLGİLİ HABER Ekim ayı kampanyaları hız kesmeden devam ediyor

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