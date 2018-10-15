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Porsche’den kampanya!

Porsche Türkiye, Macan sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı ödeme imkanları sunuyor. Ekim ayının sonuna kadar Macan modeli için 250 bin TL’ye kadar 18 ay vadeli “1,99” faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 14:15 15 Ekim 2018
Haberler Otomotiv
Porsche’den kampanya!
Porsche Türkiye, Macan sahibi olmak isteyenlere ayrıcalıklı ödeme imkanları sunuyor. Ekim ayının sonuna kadar Macan modeli için 250 bin TL’ye kadar 18 ay vadeli “1,99” faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor.

Ekim sonuna kadar sürecek kampanya ile Macan modeline 18 ay vadede 250 bin TL'ye 1,99'dan başlayan avantajlı faiz oranıyla ulaşmak artık daha kolay.

1539599617_ma17t00ox0002_1_noneu_lowİLGİLİ HABEREkim ayı kampanyaları hız kesmeden devam ediyorEkim ayı kampanyaları hız kesmeden devam ediyor

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