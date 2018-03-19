Renault’tan Türkiye’ye Clio atağı!

Fransız otomobil üreticisi Renault, Clio modelinin Fransa'daki üretimini azaltmayı ve yoğunluğu Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasına geçirmeyi planlıyor.

Renault şirketinden ve sektörden kaynaklardan, 16 Mart cuma günü Reuters’a yaptıkları açıklamada Clio’nun Fransa’da üretimine büyük ihtimalle son verileceğini ifade ettiler. Clio modelinin üretiminin Bursa’ya kaydırma planı Fransa’da siyasi açıdan hassas bir konu. Renault 2010 yılında tüm Clio üretimini ülke dışına kaydırmaya çalışmış ancak en büyük hissedarı olan Fransız hükumetinin karşı çıkması sonucu bundan vazgeçmişti. Bu defa Clio’nun üretimine son verilmesine karşılık Fransa’daki fabrikada elektrikli bir otomobil üretilmesinin hedefleniyor olması kararın siyasi etkisini hafifleteceğe benziyor.

Bir sektör kaynağı her 100 beşinci nesil Clio’dan 94’ünün Bursa ve Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında üretileceğini ifade etti. Bursa fabrikası şu anda 2012 yılından bu yana Clio’nun dördüncü neslini üretiyor. Fabrika aynı zamanda dördüncü nesil Clio’nun station wagon karoser modeli olan Sport Tourer ve Megane sedan modelinin dünyadaki tek üretim merkezi. Türkiye’deki iş gücünün kalitesinin yüksek maliyetinin de bu kaliteye oranla düşün olduğu ortada!

Diğer bir kaynak ise “Bursa, yeni Clio’nun üretileceği ana fabrika Bursa olacak, bunu da Novo Mesto izleyecek… Flins ise bu iki fabrika talebe yetişemezse üretimi tamamlayacak” dedi. Sektör kaynağı Clio’ların sadece yüzde 6’sının Paris’in batısındaki Flins fabrikasında üretileceğini belirterek, bunun da ancak satışların zirve yaptığı birkaç yıl için geçerli olacağını belirtti.

Renault sözcüsü, Clio üretim planları hakkında yeni bir karar alınmadığını belirterek, “Çalışmalar devam ediyor… Konu hakkında yapılacak her açıklama eksik, yanlış ve erken olacaktır” dedi.

Renault, Clio modelini gelecek yıl yenileyecek. Yeni Clio, eski modele göre daha daha teknolojik, daha büyük ve daha ekonomik olacak. Markanın yeni tasarım diliyle şekillenecek olan yeni Clio daha çok Megane modelinin HB versiyonunu andıracak.