Şampiyonlar şampiyonu belli oldu!

Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunu belirleyecek olan ‘Şampiyonlar Şampiyonası’, 14-15 Nisan tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti‘nde organize edildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED tarafından Opel Türkiye, Spor Toto ve Petlas katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 14 Nisan

Cumartesi günü sıralama turlarıyla başladı. Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile piste çıkan farklı branşlardan 48 sporcu arasından en hızlı 16 isim, pazar günü finallerde yarışmaya hak kazandı.

Can Tolon, Yağız Avcı, Ali Türkkan, Burak Çukurova, Engin Kap, Orhan Avcıoğlu, İbrahim Okyay, Buğra Banaz, Ümitcan Özdemir, Berkay Besler,

Murat Bostancı, Yağız Gedik, Gün Taşdelen, Adil Küçüksarı, Aytaç Biter, Emre Yurdakul ilk günün en hızlı 16 ismi olarak ikinci gün finallerde mücadele etmeye hak kazanan isimler oldular.

15 yıllık bir aranın ardından ilk kez geçen yıl düzenlenen organizasyon, bu yıl da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Apexmasters drift gösterileri,

Birkan Polat motosiklet akrobasi gösterileri ile renklenen etkinlikte, 1992 ve 1994 Türkiye Ralli Şampiyonu İskender Atakan ve 1991 Türkiye Rallikros Şampiyonu Cem Hakko Lancia Delta HF Integrale ile 1996 Türkiye Ralli Şampiyonu Serdar Bostancı Ford Escort Cosworth ile ve 2010 – 2011 ve 2012 Türkiye Otokros Şampiyonu Halim Ateş de MINI JCW WRC ile piste çıktılar.

15 Nisan Pazar günü piste çıkan 16 sporcu arasından Can Tolon, Burak Çukurova, Adil Küçüksarı, Yağız Avcı, Murat Bostancı, Ali Türkkan, Buğra Banaz ve Gün Taşdelen çeyrek finallere yükselen isimler oldular. Bu 8 isim arasında yarı finale yükselmeyip başaran sporcular Can Tolon, Burak Çukurova, Murat Bostancı ve Ali Türkkan oldu. Yarı final eşleşmelerinde ise Burak Çukurova’yı 2-0 eleyen Can Tolon ve Murat Bostancı’yı 2-1 eleyen Ali Türkkan finale yükseldiler. Finalde ise Can Tolon, Ali Türkkan’ı 2-0 eleyerek ‘Şampiyonlar Şampiyonu’ ünvanının sahibi oldu.

Organizasyon sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde özel tasarım kupasını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’dan alan Tolon, Opel Corsa OPC

Cup’ta 1 yıl yarışma imkanı, Opel Türkiye’den 1 yıllığına günlük kullanım için otomobil ve Finlandiya’da 3 günlük eğitim programı hediyelerinin sahibi oldu.