Suzuki’den Baleno fırsatı!

Baleno, Mart ayına özel kampanyalarla otomobil severlere bir adım daha yaklaşıyor. 1,2 lt 90 beygir gücündeki benzinli motoru, sürekli değişken oranlı CVT otomatik şanzıman seçeneği, geniş iç mekânı ve bagaj hacmiyle 8 inç boyutundaki dokunmatik multimedya ekranına sahip Suzuki Baleno, kampanya kapsamında 15 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

Baleno, Mart ayında devreye alınan özel kampanyalarla otomobilseverlere sesleniyor. Geniş yaşam alanı, 320 litrelik cömert bagaj hacmi, 100 km'de ortalama 4,6 litre yakıt tüketen tutumlu 1,2 litrelik 90 HP gücündeki DualJet benzinli motoru ve sürekli değişken oranlı CVT otomatik şanzıman seçeneğiyle dikkat çeken Baleno'nun zengin donanım listesi dikkat çekiyor. Suzuki Baleno'da LED gündüz farları, 16 inç alaşım jantları, yokuş kalkış desteği, 6 hava yastığı, ABS, ESP ve BAS güvenlik sistemlerinin yanı sıra Techno donanımında sunduğu 8 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı, Bluetooth bağlantısı, USB ve AUX girişi, navigasyon sistemi ve geri görüş kamerasıyla da yolculukları daha güvenli ve keyifli kılıyor. Mart ayına özel kampanya kapsamında Suzuki Baleno modelleri, 15 bin TL'ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi imkânıyla satın alınabilirken, dileyenler 40 bin TL'ye kadar 12 aya varan vadeyle 0,85 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.