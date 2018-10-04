Tarraco Paris Otomobil Fuarı’nda sergilendi!

Seat, Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’nda Yeni Tarraco’yu ve ilk CNG ile çalışan SUV modeli Arona TGI’ı tanıttı.

Seat, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda Arona, Ateca ve Yeni Tarraco'dan oluşan tüm SUV model yelpazesini sergiledi. Seat markası,bu modelin marka imajını daha da güçlendirerek, markaya yeni müşteriler kazandırmasını bekliyor. Paris Motor Show'da SEAT standı, ziyaretçilerin ayrıca Ibiza, Arona, Leon, Ateca ve Tarraco gibi araç modellerinin kişisel olarak oluşturmalarına olanak sağlayan büyük ekranlar içeriyor.

Seat'ın 7 koltuklu versiyonu da bulunan yeni SUV modeli Tarraco, 18 Eylül tarihinde Tarragona şehrinde tanıtılmıştı. Tarraco, tasarımı ve işlevselliği, sportif özellikler ve konforla birleştirerek, aynı zamanda teknolojiyi ve kaliteyi belirgin bir şekilde simgeliyor.

Arona, SEAT'ın SUV yelpazesinde, benzin ve dizele sürdürülebilir bir alternatif olan sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan ilk araç. Arona TGI, SEAT'ın Martorell'deki ana tesisinde tasarlandı, geliştirildi ve üretilecek. Bu model, çevreci motoru ve sürücüler için tasarruf sağlayan özelliği sayesinde firmanın araç geliştirme programında ileri bir adımı temsil ediyor. Yeni üç silindirli Arona TGI altı vitesli bir manuel şanzımana sahip, ayrıca CNG modunda 400 km, benzin modunda 160 km yol kat edebiliyor.

Cupra markasının öncü modeli olan Ateca, dinamik tasarımı, eşsiz tarzı ve kişiliği ile birlikte, premium kategorisinde yer alan

araçlarla boy ölçüşebilen etkileyici bir teknoloji paketiyle donatıldı. Model, 300 hp güç üreten dört silindirli 2.0 TSI motora ve altı vitesli otomatik çift kavramalı DSG şanzımana sahip.