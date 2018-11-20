Türkiye Ralli Şampiyonası sona erdi!

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi, 51 otomobil ve 102 sporcunun katılımıyla 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ekiplerin 2 gün boyunca 102 kilometresi özel etap olmak üzere 284 kilometre yol katettiği Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Ford Otosan ana sponsorluğunda gerçekleşen rallide, BC Vision Motorsport’tan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi Skoda Fabia R5 ile birinci, GP Garage My Team’dan Hakkı Ağaoğlu-Erkan Güleren Peugeot 207 S2000 ile ikinci olurken, Ford Motorsport Turkey’den Yağız Avcı-Onur Vatansever Ford Fiesta R5 ile ise üçüncülüğe ulaştı.

Bu yarışın ardından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi Türkiye Ralli Şampiyonluğunu, Levent Gür-Oytun Albayrak Türkiye Historic Rally Şampiyonluğunu, Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes Ali Sipahi Ralli Kupası birinciliğini matematiksel olarak garantilemiş oldular. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası puan durumu TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacak.