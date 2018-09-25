Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’deki en ucuz 4 otomobil ne kadar ucuzladı?

Dün Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren ÖTV matrahı limit arttırımından sonra Türkiye'de satılan ve önceden de bir araya getirdiğimiz otomobil modellerinin yeni fiyatlarını tekrar bir araya getirdik ve indirimleri derledik.

Fatih TAN
android-time 10:27 25 Eylül 2018
Haberler Otomotiv
Türkiye’deki en ucuz 4 otomobil ne kadar ucuzladı?
Dün Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren ÖTV matrahı limit arttırımından sonra Türkiye'de satılan ve önceden de bir araya getirdiğimiz otomobil modellerinin yeni fiyatlarını tekrar bir araya getirdik ve indirimleri derledik.

2018 yılıyla birlikte otomotiv fiyatlarının neden arttığından artık bahsetmek anlamsız olacak. Ancak dün yayınlanan ÖTV matrahı limit arttırımında otomobil fiyatlarında bir gerileme olacağı söz konusu. Beklediğimiz kadar yüksek bir gerileme söz konusu değil, evet. Ama özellikle en ucuz otomobillerde yani vergisiz Türkiye’ye giriş fiyatı 70 bin TL’nin altında olanlar bu durumdan 3-4 bin TL aralığında etkilenecek. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi giriş fiyatı arttıkça bu rakam da artacak.

Ülkemizde satılan en ucuz otomobillerin ÖTV matrah limitleri arttırılmadan önceki fiyatları ve güncellemeyle birlikte gelen
fiyatları da aşağıdaki gibi…

25eylulotograf-1

Dacia Sandero

İndirimden önce : 89.800 TL
İndirimden sonra : 86.450 TL
Aradaki fark : 3350 TL

dacia-sandero_stepway-2017-1600-03-kopya

Hyundai i10

İndirimden önce : 82.500 TL
İndirimden sonra : 79.780 TL
Aradaki fark : 2720 TL

hyundai-i10-2017-1600-05-kopya

Kia Picanto

İndirimden önce : 82.900 TL
İndirimden sonra : 80.500 TL
Aradaki fark : 2400 TL

kia-picanto-2017-1600-10-kopya

Nissan Micra

İndirimden önce : 88.600 TL
İndirimden sonra : 85.950 TL
Aradaki fark : 2650 TL

nissan-micra-2014-1600-0e-kopyaİLGİLİ HABEROtomobil fiyatları etkilenecek! ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayınlandı...Otomobil fiyatları etkilenecek! ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayınlandı...

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Son güncelleme: android-time 10:3725.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar