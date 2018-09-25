Türkiye’deki en ucuz 4 otomobil ne kadar ucuzladı?

Dün Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren ÖTV matrahı limit arttırımından sonra Türkiye'de satılan ve önceden de bir araya getirdiğimiz otomobil modellerinin yeni fiyatlarını tekrar bir araya getirdik ve indirimleri derledik.

2018 yılıyla birlikte otomotiv fiyatlarının neden arttığından artık bahsetmek anlamsız olacak. Ancak dün yayınlanan ÖTV matrahı limit arttırımında otomobil fiyatlarında bir gerileme olacağı söz konusu. Beklediğimiz kadar yüksek bir gerileme söz konusu değil, evet. Ama özellikle en ucuz otomobillerde yani vergisiz Türkiye’ye giriş fiyatı 70 bin TL’nin altında olanlar bu durumdan 3-4 bin TL aralığında etkilenecek. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi giriş fiyatı arttıkça bu rakam da artacak.

Ülkemizde satılan en ucuz otomobillerin ÖTV matrah limitleri arttırılmadan önceki fiyatları ve güncellemeyle birlikte gelen

fiyatları da aşağıdaki gibi…

Dacia Sandero

İndirimden önce : 89.800 TL

İndirimden sonra : 86.450 TL

Aradaki fark : 3350 TL

Hyundai i10

İndirimden önce : 82.500 TL

İndirimden sonra : 79.780 TL

Aradaki fark : 2720 TL

Kia Picanto

İndirimden önce : 82.900 TL

İndirimden sonra : 80.500 TL

Aradaki fark : 2400 TL

Nissan Micra

İndirimden önce : 88.600 TL

İndirimden sonra : 85.950 TL

Aradaki fark : 2650 TL