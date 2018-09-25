Türkiye’deki en ucuz 4 otomobil ne kadar ucuzladı?

2018 yılıyla birlikte otomotiv fiyatlarının neden arttığından artık bahsetmek anlamsız olacak. Ancak dün yayınlanan ÖTV matrahı limit arttırımında otomobil fiyatlarında bir gerileme olacağı söz konusu. Beklediğimiz kadar yüksek bir gerileme söz konusu değil, evet. Ama özellikle en ucuz otomobillerde yani vergisiz Türkiye’ye giriş fiyatı 70 bin TL’nin altında olanlar bu durumdan 3-4 bin TL aralığında etkilenecek. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi giriş fiyatı arttıkça bu rakam da artacak.
Ülkemizde satılan en ucuz otomobillerin ÖTV matrah limitleri arttırılmadan önceki fiyatları ve güncellemeyle birlikte gelen
fiyatları da aşağıdaki gibi…
Dacia Sandero
İndirimden önce : 89.800 TL
İndirimden sonra : 86.450 TL
Aradaki fark : 3350 TL
Hyundai i10
İndirimden önce : 82.500 TL
İndirimden sonra : 79.780 TL
Aradaki fark : 2720 TL
Kia Picanto
İndirimden önce : 82.900 TL
İndirimden sonra : 80.500 TL
Aradaki fark : 2400 TL
Nissan Micra
İndirimden önce : 88.600 TL
İndirimden sonra : 85.950 TL
Aradaki fark : 2650 TL
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