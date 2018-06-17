Volkswagen kuantum bilgisayarları kullanacak!

Volkswagen elektrikli otomobillerinde kullanılan pilleri geliştirmek için kuantum bilgisayarlar kullanacak.

Markanın San Fransisco’daki kod laboratuvarında lityum hidrojen ve karbon zincir molekülleri simulasyonuyla pillerin gelişimi sağlanıyor. VW bu sayede elektrikli otomobilin pillerinin kimyasal yapısını çözmüş ve ilerletmek için de imkana sahip olmuş olacak.

Kuantum bilgisayarlar sayesinde ise üretim bandının daha az maliyetli şekilde olması planlanırken, kimyasal kompozisyon sayesinde bataryaların ağırlığı azaltılacak buna rağmen maksimum güç üretme imkanı olacak. Bu girişimler sayesinde pil geliştirme süreçleri bir an önce hızlanabilir.

VW’nin kod laboratuvarında çalışan bilim adamı Florian Neukart ise, “VW için kuantum bilgisayarların potansiyelini geliştirmek için çalışıyoruz. Elektro kimyasal materyallerin simulasyonları bu proje için çok önemli” açıklamasında bulundu. Ek olarak da “Bu alanda özgün ve öncü bir biçimde çalışıyoruz. Piyasada bulunan kuantum bilgisayarların potansiyelleri bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Bu amaç için ihtiyaç duyduğumuz uzmanlık bilgisini şimdiden elde etmeyi planlıyoruz” dedi.

Volkswagen, Google ve D-Wave ile birlikle kuantum bilgisayarlarla alakalı çalışmalar yürütüyor. Bu projeyle alakalı Alman firma küçük adımlarla ilerlediğinden dolayı, 2019 yılında piyasaya çıkacak olan VW ID Ailesinin ilk üyesinde bu teknoloji olmayacak.