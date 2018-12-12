VW’nin Amerika’da topladığı dizel motorlu araçlara ne oldu?

Dizel motor emisyon skandalından dolayı milyarlarca dolar cezaya çarptırılan Alman otomobil devi Volkswagen, Amerika'da bu duruma karışan dizel motorlu yüz binlercearacını toplatmıştı. Peki o otomobillere ne oldu?

Amerika çapında depolanmış olan 350 bin adet Volkswagen modelini kullanmak çevreye çok zarar verecekti. LA Auto Show’da markaya yöneltilen bu tarzda bir soruya cevap olarak marka sözcüsü, bu otomobiller daha düzeltici donanım ile yenilendi yönünde oldu. Bu yenilenme yeni nesil partikül filtresi, katalizör ve yazılım gibi ögelerin değiştirilmesiyle oldu. Ancak yaş olarak iyice eskimiş olan otomobillere bu düzeltmeler yapılamadı, yapılamıyor.

Düzeltilen ve yenilenen otomobilleri piyasaya sürme açısında da kademeli bir yol izleyen marka değerlerin beklediklerinden daha iyi olduğunu da belirtti. Günümüzde ise hâlâ dizel motorlu bir otomobil sahibi olmak isteyen çok tüketici var.

Marka sözcüsü yaptığı açıklamada tüm araçların henüz düzeltilmediğini de belirtti ve araçların ne kadarının hurdaya ayrılacağı ve ne kadarının geri kazanılacağı henüz belli değil diye de durumun halen devam eden bir yapıda olduğunu açıkladı.

EA189(2008) kodlu VW TDI motoru, markanın bu durumda hayatını tamamlamış motorlarından biri olabilir. Güçlü ve ekonomik olmasına rağmen yüksek düzeyde zararlı egzoz gazını çevreye salan bir motor. Marka bu motorlarda belirli düzeltmeler yaptı ancak 11 milyon adet bu motorda olduğunu da belirtmemizde fayda var. 1.6 ve 2.0 litre hacme sahip versiyonları olan bu motor Beetle’dan Golf’e Jetta’dan Passat’a birçok modelde kullanıldı.