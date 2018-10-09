Yeni Honda CR-V kaç para?

1995 yılından bugüne kadar üretilen Honda'nın efsane SUV modeli CR-V en yeni haliyle bugün tanıtıldı! Otomobil tamamıyla yenilenen tasarımı, modern teknolojilere sahip olan donanımları ve verimli motoruyla ülkemizde 265 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu!

Modern ve sportif tasarım detaylarıyla harmanlanan ve herkes tarafından bilinen siluetin, çok daha kaslı görünümü, bu tasarımla yorumlanmış karakteristik farları, yeni CR-V'ye son derece dinamik bir görünüm veriyor.

Sürüş konforu, yol tutuşu, kabin içi ses düzeyi ve vibrasyon gibi parametrelerde sınıfının premium modellerini kendine rakip alan CR-V'de bir önceki nesle göre 33 mm uzayan dingil mesafesi, sadece daha geniş bir iç hacim sunmakla yetinmiyor, el teması olmadan açılabilen bagajda daha uzun ve iki kademeli bir zemin sunuyor.

Yeni CR-V’nin boyutlarına baktığınızda ise 4600 mm uzunluğa, 2117 mm genişliğe ve 1689 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca otomobilin dingil mesafesi ise 2662 mm… Bagaj hacmine bakacak olursanız 561 litre olduğunu görüyorsunuz. Yeni CR-V’nin ağırlığı ise 1598 kilogram!

Pratik ve hızlı şekilde katlanabilen arka koltuklar ile bagaj hacmi daha da genişliyor. Honda tarafından geliştirilen ACE (Advanced Compatibilty Engineering) ile tasarlanan, radar ve kamera teknolojileri kullanılarak aktif güvenlik ve sürüş destek sistemlerine sahip CR-V versiyonları, olası bir çarpışma anında oluşan enerjiyi gövde iskeletinde emerek, kabin içini maksimum düzeyde korumaya alıyor.

Yeni CR-V’nin motor seçeneklerine bakınca, markanın dizel motor alternatifini ortadan kaldırdığını fark etmeniz imkansız. 1.5 litrelik turbo VTEC ünite, markanın binek modeli olan Civic RS’ten tanıdık. Ancak CR-V’de daha güçlü olan motor 193 beygir güç ve 243 Nm tork üretebiliyor. Otomobil bu gücünü dört tekerleğe birden CVT şanzımanla iletiyor.

Performans verilerine baktığınızda ise CR-V, 0’dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaşırken maksimum olarak 200 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Aracın fabrikasyon olarak verilen tüketim değerleri ise şehir içi 8.6 lt, şehir dışı 6.2 litre karma olarak da 7.1 lt / 100 km.

Otomobilin yeni nesil güvenlik ve donanım özellikleri hakkında bilgi vermemiz gerekirse, Yeni CR-V'de ikinci nesil “Honda Connect” yazılımı kullanılıyor. Daha kullanıcı dostu ara yüz sunan sistem, Apple CarPlay ve Android Auto ile geliştirilmiş telefon uyumuna sahip. Dijital hız ve devir göstergesine sahip yeni gösterge panelinde hararet ve yakıt göstergesi tarafından çevrelenen 7 İnç büyüklüğünde bir TFT-LCD ekran bulunuyor. Alt bölümde navigasyon, sms, veya mail, akıllı telefon rehberi, dört tekerden çekiş durumu ve yol bilgisayarı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemleri fonksiyonları yer alıyor.

Yeni Honda CR-V, tarihinin en rijit ve en gelişmiş şasisiyle yollara çıkıyor. Yeni şasi konfordan taviz vermeden üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiriyor. Hafif, ancak bir o kadar da sağlam şasi aracın ağırlık merkezini düşürüyor ve gerek ön, gerekse de arka aksta son derece gelişmiş ve kapsamlı bir yürüyen aksam bağlantısı, yeni teknolojiler ve değişken oranlı yeni bir direksiyon sistemiyle destekleniyor. Yeni nesil Honda Real Time AWD sistemi arttırılan yerden yükseklikle birlikte yeni CR-V'ye çok daha üstün bir arazi yeteneği kazandırıyor.

Honda'nın “Herkes için güvenlik-Safety for Everyone” yaklaşımının yansıması olarak CR-V'nin tüm donanım seviyelerinde kapsamlı aktif ve pasif güvenlik donanımları kullanıma sunuluyor. Gelişmiş güvenlik özelliklerinin en önemli yapı taşını sağlam ve rijit platform oluşturuyor. “Tüm Yönlerden Çarpışma Güvenliği – All Directions Collision Safety konsepti ile uygulanan Honda ACE™ (Advanced Compatibility Engineering) karoser mimarisi olası bir çarpışma anında oluşan enerji gövde iskeleti üzerindeki birbirine bağlı yapı elemanlarına dağıtıyor ve ister önden, ister yandan, isterse de arkadan olsun bu enerjinin yolcu kabinine ulaşmasını önlüyor. Yeni Honda CR-V'deki pasif güvenlik altı adet hava yastığı ile destekleniyor.

Yeni CR-V'nin tüm donanım seviyelerinde markanın gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemlerini bir araya toplayan aktif Honda Sensing standart olarak sunuluyor. Honda Sensing teknolojisi; Fren desteğine sahip Çarpışma Uyarı Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Çarpışma Uyarı Sistemi, Sesli Şeritten Çıkma Uyarısı, Şerit Takip Sistemi RDM (Road Departure Mitigation), Aktif Şerit Takip Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi dışında ayrıca Kör Nokta Asistanı, Park Yerinden Çıkma Asistanı, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası, Elektronik Stabilite Programı VAS ve Lastik Basıncı Kontrol Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor.

Otomobilin Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan hibrit motorlu versiyonu ise 2019 yılından itibaren Türkiye’de de satılacak! 1.5 litre turbo benzinli olan güncel CR-V’nin fiyatları ise Elegance 265.000 TL, Executive 285.000 TL, Executive (7 koltuk) 300.000 TL, Executive + 307.000 TL olarak belirlenmiş.