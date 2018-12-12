Yeni S60 ve V60’a EuroNCAP’ten 5 yıldız!

Yeni Volvo S60 ve V60, 2018 Euro NCAP güvenlik testlerinden maksimum beş yıldız derecesi alarak, markanın model serisinin beş yıldız çizgisini sürdürdü.

Sonuç, Volvo Cars'ın yollarda yer alan en güvenli otomobilleri üretme konusundaki itibarını tutarlı bir şekilde ve bir kez daha vurguluyor. Kompakt V40 hatchback’ten XC90 SUV’a kadar, şu anda satışta olan tüm test edilmiş Volvo modelleri, beş yıldızlı bir güvenlik teknolojisi sunuyor!

Bugüne kadarki testlerin en zoruydu diye adlandırılan 2018 Euro NCAP testleri, bisikletlileri algılayan otomatik frenleme ve acil durum şerit koruma gibi sistemler de dahil olmak üzere güvenlik teknolojisindeki birçok yeni ve talepkar standartları içeriyordu. Bu yeni standartlarla yapılan testlerde V60 ve S60, test edilen en güvenli otomobiller arasında yer aldılar