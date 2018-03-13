14 Mart Tıp Bayramı’na bir gün kala: Sağlık çalışanlarına 46 bin saldırı

14 Mart Tıp Bayramı'na bir gün kala, hekim ve sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili çarpıcı sonuçlar paylaşıldı. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün hazırladığı rapora göre, Türkiye'de bir doktora 572 hasta düşerken, son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik , kayıtlara geçen sözlü ve fiili şiddet içeren vaka sayısı 46 bin 361 olarak açıklandı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türkiye'de hekimlerin maruz kaldığı hak ihlallerinin derlendiği bir rapor hazırladı. Bingöl, “Hastaneleri şirket, hastaları ise müşteri haline getiren yanlış sağlık politikaları ile hekimler de güvencesizlik kıskacına itilmiştir. AKP'nin sağlık politikaları hem halk hem hekim sağlığını hiçe saymaktadır” dedi. Bingöl'ün hazırladığı “AKP İktidarında doktorluk” başlıklı raporda son 5 yılda sağlık çalışanlarına 46 bin 361 sözlü ve fiili saldırı olduğu da vurgulandı ve şu veriler yer aldı:

DOKTOR SAYISI: Türkiye'de 1 doktora 572 hasta düşüyor, performans sistemi hem halk sağlığını hem hekim haklarını hiçe sayıyor. Türkiye’de 141 bin 259 doktor görev yapıyor. Türkiye'de 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye 30 hekim civarındadır. Türkiye, kişi başına düşen hekim sayısında Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda kalmaktadır.

TIP FAKÜLTELERİ: Türkiye'de tıp fakültelerinde okuyan 38 bin 725 bin erkek, 37 bin 231 kadın olmak üzere toplam 75 bin 956 tıp fakültesi öğrencisi bulunmaktadır. Mevcut tıp fakültelerinde ise toplam 13 bin öğretim üyesi görev yapmaktadır. Tıp fakültesi sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmamakta, bu durum da mesleğe yeni başlayacak doktor adaylarının eğitimlerinde aksamalara neden olmaktadır.

ŞİDDET: Sadece 2015 yılında günde ortalama 33 sağlık çalışanına şiddet vakası kayıtlara geçmiştir. Bu olayların 10'u fiziksel, 23'ü ise sözel şiddettir. AKP iktidarı ile uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiili 46 bin 361 şiddet vakası kayıtlara geçmiştir.

PERFORMANS: Nitelikten çok niceliğe önem veren ve fazla hasta muayene eden hekimin performansının fazla olduğu, döner sermayeden daha fazla para alacağı anlamına gelen bu sistem, hekimler arasında rekabete sebep olmuştur. Performans sebebiyle hastaların işlemleri kısa tutulmaya çalışılmakta, hastaya ayrılan süre azalmakta ve doktorların mesleklerini yaparken ilk plana halk sağlığını almaları engellenmektedir.

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