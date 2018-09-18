Kızıltepe’de şarbon iddiasına yalanlama

Sağlık Bakanlığı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hastanın şarbon şüphesi ile tedavi altına alındığı haberine ilişkin açıklama yaptı: "İncelemede, hastada şarbon tespit edilmemiştir"

Sağlık Bakanlığından, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, hastaneye başvuran bir kişide şarbon şüphesi üzerine numune alınarak değerlendirme yapıldığı, inceleme sonunda hastada şarbon tespit edilmediği bildirildi. Bazı basın yayın organlarında “Kızıltepe’de şarbon şüphesi” başlığıyla yer alan haberler üzerine, Bakanlık tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastaneye yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gelen 64 yaşındaki hastada şarbon şüphesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hastaneye giderek gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yaptığı belirtildi. Hastadan alınan örnek numunelerin Halk Sağlığı Referans Laboratuvarlarına gönderildiğine işaret edilen açıklamada, “Burada yapılan incelemede hastada şarbon tespit edilmemiştir.” bilgisine yer verildi. AA İLGİLİ HABER Mardin'de şarbon şüphesi