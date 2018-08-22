Vertigo nedir? İşte vertigo hastalığının 12 belirtisi

Vertigo'nun en belirgin belirtisi baş dönmesidir ve genellikle iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorundan kaynaklanmaktadır. Her baş dönmesi vertigo anlamına gelmemektedir. Vertigo hastalığının kulak çınlaması, işitme azlığı, bulantı, kusma gibi başka belirtileri de vardır. İşte vertigo hakkında merak edilenler...

Vertigo nedir, ne anlama gelmektedir? Vertigo, hastanın kendisinin ya da çevrenin hareket illüzyonudur. Sizin, etrafınızdakilerin ya da hem sizin hem etrafınızdakilerin döndüğünü hissetmenize neden olan, sıklıkla bulantı ve denge kaybının eşlik ettiği bir yanılsama durumudur. Boşlukta dönüyor, devriliyor, sallanıyor ya da düşüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Baş dönmesi ile aynı anlamda olan vertigo bir hastalık değil, altında yatan sebebin mutlaka araştırılması gereken bir belirtidir. Ancak her baş dönmesi vertigo değildir.

VERTİGO HASTALIĞININ 12 BELİRTİSİ

Vertigo'nun hastaların yaşamını alt üst edebilecek büyük sorunlara yer açtığını belirten Medient KBB Tıp Merkezi’nden Doç. Dr. Şenol Civelek, ataklarını, çocuklardaki belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Vertigo hastalarda nasıl beliriyor ve ne gibi sağlık sorunlarına yol açıyor?

Öncelikle Vertigo'nun ne olduğunu tanımlamak gerekir. Baş dönmesi anlamına gelen Vertigo, kişinin kendisinin dönüyormuş ya da çevresindeki nesneler dönüyormuş gibi hissettiği anormal bir histir. Altta yatan bir başka problemin belirtisi olup, hastalık değildir.

Genellikle hastanın dengesini korumasına güçlükle başlar. Aniden ortaya çıkabilir. Şiddetli Vertigo atakları birkaç saniye sürebileceği gibi 24 saate kadar uzayabilir.

Baş dönmesine aynı zamanda bulantı, kusma, terleme, kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, ateş, görme bozukluğu, halsizlik, kuvvet kaybı ve hissizlik eşlik edebilir. Tüm bu belirtiler hastanın yaşamını alt üst edebilecek kadar büyük sorunlara yol açabilir.

Vertigo hastalarının hangi meslekleri yapmaları sakıncalıdır?

Özellikle denge durumunun önemli olduğu yüksek yerlerde çalışan şahıslarda düşme riski olduğu için, en azından tedavisi bitene kadar çalışmaya ara vermelidirler.

Vertigo hastalığı olan kişiler ne yapmalı?

Vertigo şikayeti olan hasta öncelikle tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Vertigo çok ciddi bir hastalığın ön belirtisi olabileceği gibi, gribal bir enfeksiyonunu takiben denge sinirinin yetersiz çalışması sonucu da ortaya çıkabilir.

Vertigo'ya sebep olan hastalıklar sadece kulak, burun ve boğaz bölümünü ilgilendirmeyebilir, bu nedenle farklı uzmanlık branşları bir arada çalışarak Vertigo'nun neden kaynaklandığı araştırır.

Vertigo hastalığını önlemek için ne yapmalı?

Bundan 10-15 yıl öncesine kadar Vertigo, sadece fizik muayene ve Elektronistagmografi (ENG) ile değerlendirilirdi. Günümüzde ise teknik son derece ilerlemiş bulunmaktadır. ENG iğnelerle yapılmamakta, infrared kamera ve uygun gözlükle göz hareketlerinin kayıt altına alındığı VideoElektronistagmografi (VENG) testi uygulanmaktadır. Ayrıca son yıllarda Video Head Impulse Test (VHIT), Vestibuler Uyarılmış Myojenik Potansiyeller (VEMP), rotasyonel koltuklar kullanılarak hastalık teşhis edilmektedir. Bunların sonucunda Vertigo tedavisi de çok daha başarılı olmaktadır.

Tedavi sonrası iyileşme süreci Vertigo'ya yol açan hastalığa bağlı olarak değişmekle birlikte, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) hastaları uygulanan manevralarla kısa sürede iyileşebilirler. Meniere gibi iç kulak basıncındaki artışın neden olduğu Vertigo hayat boyu sürer. Tedavisi atakların tedavisi ve önlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Başarı oranı yüksektir.

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavide asıl önemli olan sorunun kaynağının bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir. Vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Enfeksiyona bağlı vertigo oluşumu için doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemi düzenli istirahat ve ilaç tedavisidir. Kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi vb. tetikleyici faktörler hastanın yaşamından uzak tutulmalıdır. Denge egzersizleri vertigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda denge merkezini zorlaştıran hareketlerden de kaçınılmalıdır.