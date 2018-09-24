Artık ayrı uygulamaya gerek yok! Instagram’a beklenen özellik geliyor

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'dan her geçen gün yenilik haberi geliyor. Bu defa herkesin beklediği 'repost' özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Artık Instagram'da repost yapmak için üçüncü parti uygulamalara gerek kalmayacak.

Instagram, yıllardır üçüncü parti uygulamaların sağladığı bir özelliği doğrudan kendi sunmaya hazırlanıyor. Instagram Repost adını taşıması beklenen ve ayrı olarak yayınlanacak olan uygulama ile kullanıcıların başka bir uygulamayı ücret ödeyerek kullanmasına gerek kalmayacak.

Uygulamanın doğasını bozma riskinden dolayı uzun süredir sisteme entegre edilmeyen bu özelliğin testleri kapalı kapılar ardında başlamış durumda.

Öncelikli olarak onaylı beta ve işletme hesaplarına dağıtılması muhtemel olan bu güncellemeye ek olarak, başka özellikler de test altında. Test edilen özelliklerin başında, zamanlanmış paylaşım geliyor.

Bu özellik aktif hale geldiğinde, tıpkı Facebook'ta olduğu gibi Instagram'da da bir gönderinizi zamanlama özelliği, dilediğiniz gün ve saate yayınlanacak şekilde kurabilirsiniz.

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