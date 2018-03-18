Elon Musk merak edilen soruya yanıt verdi

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uzun üre gündemden düşmeyen uzaya otomobil göndermesinin nedenini açıkladı. Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden geçen ay uzaya fırlatılmıştı.

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, uzun üre gündemden düşmeyen uzaya otomobil göndermesinin nedenini açıkladı. ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk’ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’nden geçen ay uzaya fırlatılmıştı.

Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi. Zira SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk’ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.

Tüm bu başarının arkasındaki isim olan Musk sonunda merakla beklenen sorunun yanıtını verdi.

Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, ‘Spaceman’ adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Haliyle cevap da bir o kadar ilgi çekti.

Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin neden uzaya kırmızı bir Tesla Roadster gönderdiğini su şözler ile açıkladı: “Size ilham veren şey, sabah uyanmanız ve insanlığın bir parçası olduğunuz için sizi mutlu eden şeyler olmalı. Bu yüzden yaptık. Senin için yaptık.”