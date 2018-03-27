GetContact tehlikesi! Kim nasıl kaydetmiş diye sorarken, Get Contact’tan numara silmeyi unutmayın…

İnternet ortamında özel hayatın gizlilğine zarar veren birçok konuya tepki gösterilirken, dünden beri GetContact rüzgarı esiyor. Peki nedir bu GetContact? Bir akıllı telefon uygulaması olan ve kişilerin rehberlerini toplayarak bir data oluşturan GetContact, ciddi boyutlara ulaşan tehlikeli durumlara da sebep olabiliyor. GetContact'tan nasıl numara silinir konusu ise bu noktada büyük önem taşıyor...

Kim rehberine beni nasıl kaydetmiş diyen milyonlarca kişi indiriyor, deniyor, sonuçları paylaşıyor. Dünden beri GetContact adlı uygulama hem günlük hayatta, hem de sosyal medyada fazlasıyla konuşuluyor. Uygulamanın amacını anlamayan birçok vatandaş ‘GetContact nedir?’ sorusunu sorarken, bu uygulamanın tehlikesini fark edenler ise ‘GetContact’ta nasıl numara silinir?’ sorusuna cevap arıyor…

GETCONTACT NEDİR? NEDEN TEHLİKELİ?

GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Uygulama mağazalardan indirildikten sonra telefon numarası girilerek üyelik işlemleri tamamlanıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaralar sorgulanabiliyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor.

TEHLİKEDEN KORUNMAK İÇİN NUMARANIZI SİLEBİLİRSİNİZ

GetContact numaranızı silme seçeneği de sunuyor ancak numara sistemden siliniyor mu yoksa sadece görünmez hale mi getiriliyor sorusunun cevabı verilmiyor. Ücretsiz bir uygulama olan GetContact ve benzeri diğer uygulamaların en büyük gelir yöntemleri arasında ise zaten toplanan bu veriler yer alıyor. Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

GETCONTACT’TAN NASIL NUMARA SİLİNİR?

Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine girin.

GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz.

GetContact Unlist sayfasını aşağıdaki linke tıklayarak açın.

GETCONTACT UNLİST

Açılan sayfada ilgili boşluğa numaranızı yazın.

Unlist butonuna basarak işlemi tamamlayın.

YASAL OLARAK SIKINTILI

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilen paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulamanın ve internet sitesinin gereken kanunlara uymadığı ve durdurulması gerektiği bildirildi. Karara göre bu uygulamayı veren birçok uygulama durdurulmuştu.