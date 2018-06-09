Gmail hesabı olanlar dikkat! Son güncelleme ile bu özellikler geldi

Arama motoru Google, Gmail kullanıcılarını ilgilendiren bir güncelleme yaptı. Android telefonlar için yayınlanan güncelleme beraberinde kullanıcıların fazlasıyla işine yarayacak bir özelliği getiriyor.

Arama motoru Google, Gmail kullanıcıları için bir güncelleme yaptı.

Gmail uygulaması, bir süredir kaydırma hareketlerini destekliyordu; ancak sunulan seçenekler oldukça sınırlıydı. Uygulamada ‘Okundu/Okunmadı’ olarak işaretleme veya ‘Arşivleme/Silme’ gibi seçenekler vardı.

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Gmail 8.5.20 sürümü ile Google, kullanıcılara, sola veya sağa doğru kaydırma yaparken kaydırma hareketinin ne işe yarayacağını seçmek için beş farklı seçenek sunmaya başladı.

Güncelleme ile sola ve sağa kaydırma hareketlerini özelleştirmek mümkün. Bu özelleştirmeler şöyle; ‘arşivleme, silme, okundu/okunmadı olarak işaretleme, taşıma ve sessize alma.