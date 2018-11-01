NASA resmen duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaptığı yeni bir açıklamayla uzay aracı Dawn'ın komuta merkeziyle iletişimin bu hafta kesildiğini kaydetti. Bir süredir yakıtının azaldığı bilinen Dawn, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bir nesnenin yörüngesine giren ilk uzay aracı olmuştu.

NASA’dan yapılan açıklamada, Kepler Teleskobu’nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrılmasından hemen sonra, bir süredir yakıtının azaldığı bilinen asteroit kuşağındaki Dawn’un bu hafta komuta merkeziyle iletişiminin kesildiği belirtildi. İLGİLİ HABER NASA o uzay aracını emekliye ayırıyor BİR HAFTADA İKİNCİ ARACINI KAYBETTİ Dawn’un sessizliğe gömülmesiyle NASA, bu hafta içinde ikinci uzay aracını kaybetmiş oldu. Hem Kepler’in hem de üç iyon motorla ilerleyen 11 yaşındaki Dawn’un, tahmin edilenden daha uzun süre görev yaptığı ifade edildi. İLGİLİ HABER NASA duyurdu! Hubble Uzay Teleskobu yeniden faaliyette İLK OLMUŞTU Dawn, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bir nesnenin yörüngesine giren ilk uzay aracı olmuştu. Uzay aracı, Vesta asteroidinin etrafında döndükten sonra cüce gezegen Ceres’in yörüngesine girmiş, çektiği fotoğraflar Güneş Sistemi’nin gelişimi ve tarihine ışık tutmuştu. AA

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