Sahte WhatsApp haberleri kullanıcıları korkuttu! Kişisel verileriniz tehlikede

Son günlerde yaşanan veri skandalı haberlerinin ardından şimdi de Sahte WhatsApp haberi gündeme oturdu. Sahte WhatsApp uygulaması kullanıcılara ekstra özellikler sunuyor gibi görünerek kişisel verileri 3. kişiler ile paylaşıyor.

Android kullanıcılarını tehdit eden sahte WhatsApp uygulaması WhatsApp etkinliğini gizleme ve diğer kişilerin aktivitelerine ulaşma gibi sözde özellikler sunuyor. WhatsApp Plus isimli uygulamayı indirilen kişiler Arapça bir web sitesine yönlendiriliyor. Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB kod isimli kötücül yazılım bu noktada devreye giriyor ve Android telefonunuza sızıyor. Telefonunuza sızdıktan sonra tüm verilere erişebiliyor.

Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB kötücül yazılım telefonunuza sızdıktan sonra; rehber, galeri, mesajlar ve tüm kişisel verilerinizi 3. kişilere gönderiyor. Play Store'da resmi olarak yayınlanmayan virüs dolu WhatsApp uygulaması sadece APK. olarak yüklenebiliyor.



SAHTE UYGULAMALARDAN NASIL KORUNURUM?

Google, Android'de güvenliği arttırmak adına geçtiğimiz yıllarda Google Play Protect adını verdiği sistemi devreye sokmuştu. Google Play Protect ile Play Store ve cihaza yüklü olan uygulamalar otomatik olarak virüs taramasından geçiriliyor. Size tavsiyemiz telefonunuza Play Store haricinde uygulama yüklememeye özen göstermeniz yönünde.