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Son dakika… Google arama motoru çöktü

Dünyada en çok kullanılan internet arama motoru Google, ABD ve Avrupa'nın bazı bölümlerinde kullanıcılarına hizmet veremedi.

android-time 20:33
Haberler Bilim - Teknoloji
Son dakika… Google arama motoru çöktü
Dünyada en çok kullanılan internet arama motoru Google, ABD ve Avrupa'nın bazı bölümlerinde kullanıcılarına hizmet veremedi.

DownDetector isimli internet sitesinin yaptığı habere göre Google akşam saatlerinde ABD ve Avrupa’da belirli lokasyonlarda kullanıcılarına erişim sorunu yaşattı.

google-harita

İnternet sitesinin paylaştığı habere göre, Google’a haritadaki renkli alanlarda bir süre ulaşılamadı.

Google DNS servisinden kaynaklandığı düşünülen erişim sorunları nedeniyle Google’a binlerce hata raporu gönderildiği bildirildi.

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Son güncelleme: android-time 20:4221.11.2018
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