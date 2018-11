Son dakika… Google arama motoru çöktü

DownDetector isimli internet sitesinin yaptığı habere göre Google akşam saatlerinde ABD ve Avrupa’da belirli lokasyonlarda kullanıcılarına erişim sorunu yaşattı.

Google DNS servisinden kaynaklandığı düşünülen erişim sorunları nedeniyle Google’a binlerce hata raporu gönderildiği bildirildi.



Google is having issues since 11:29 AM EST. https://t.co/iwWNUO7kj0 RT if it’s down for you as well #Googledown

— DownDetector (@downdetector) 21 Kasım 2018