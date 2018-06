The Last of Us Part 2 tanıtıldı! 10 dakikalık oynanış videosu…

E3 fuarında etkileyici oyunlar tanıtıldıkça heyecan doruğa çıkıyor. İlk oyunuyla büyük ses getiren The Last of Us'ın yeni oyunu The Last of Us Part II tanıtıldı ve 10 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Grafikleriyle oldukça etkileyen oyunun çıkış tarihi henüz net değil...

İki yıl önce üzerine çalışmaların başladığı duyurulan The Last of Us Part 2 etkiliyeci bir tanıtım videosuyla duyuruldu. The Last of Us Part 2 tanıtım videosu aynı zamanda oynanış ile de ilgili büyük ipuçları veriyor ve harika grafikleriyle “beklediğimize değmiş” dedirtiyor.

İLK OYUN SENARYOSUNDAN 5 YIL SONRA

İlk oyunun beş yıl sonrasında geçecek olan The Last of Us Part 2, Ellie'nin yaşadığı zorlukları ve ilerleyişini konu alıyor. Ellie adlı genç bir kız olarak zorlukla ilerleyeceğimiz oyunda, karakterler vuruldukları yerlere göre tepkiler veriyor. Omuzundan vurulan Ellie, omuzun kontrolünü kaybediyor ve orayı tutmaya başlıyor. Oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor…

