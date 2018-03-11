Twitter’dan son haber geldi! Artık isteyen herkes o özelliği alabilecek

Twitter, eleştirilerin özelliklerinden onaylanmış hesap sistemini iyileştirmek için harekete geçti. Gelen son haberlere göre; Twitter, kimliğini doğrulayan herkese ünlü mavi tik onayını vermeye hazırlanıyor. Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey’in Twitter üzerinde onaylı profil olmak isteyen kullanıcılar isimlerinin yanına onaylanmış hesap işareti alabilecek.

Mikro blog sitesi Twitter'dan yeni haberler var. Artık dileyen kullanıcılar onaylanmış hesap işareti olan “mavi tik” alabilecek. Katıldığı bir canlı yayında Twitter kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Jack Dorsey, daha fazla kullanıcının onaylanmış hesaba sahip olmasını istediğini söyledi. Twitter CEO'su, daha önce “bozuk” olduğunu kabul ettiği onay sistemine dair yeni bir strateji belirlediklerini açıkladı.

Canlı yayın uygulaması Periscope üzerinden katıldığı canlı yayında Twitter'la özdeşleşen mavi tik yani onaylı hesap özelliği hakkında konuşan Dorsey açıklamasında Twitter'ın mavi tık yani onaylı hesapların onay sürecinde bir sorunun olduğunu kabul etti. Dorsey kısa süre içinde Twitter'da yapılacak olan değişiklikle birlikte Mavi Tik sahibi olmak isteyen kullanıcıların kısa bir sürede mavi tik yani onaylanmış hesap profiline sahip olacaklarını belirtti.

Jack Dorsey açıklamasında “Onaylanmış hesapların onay sürecinde bir sorun olduğunu kabul ediyoruz. Niyetimiz herkesin “onaylanmış hesaba” sahip olmasını sağlamak. Twitter üzerinde kullanıcıların onaylanmış hesap etiketini alabilmeleri içinde sadece kullanıcıların kimlikleri hakkında biraz daha fazla bilgiye ihtiyaç duyacağız. Kullanıcılarımız bu bilgileri sağladığında onaylanmış hesap sahibi olacaklar.” dedi.

Twitter'ın ürün müdürü David Gasca'nın açıklamasına göre mavi tik uygulamasının öncelikli hedefinin kullanıcıların kimliğini doğrulamak olduğunu ancak sonrasında mavi tikin amacından saparak bir tür statü sahibi olduğunun algılanmasına neden olduğunu ve bu yanlış anlaşılmadan da kendilerinin rahatsız olduklarını belirtti.