WhatsApp’da bu açık çok can yakacak! Haberi olan herkes bunu deniyor…

WhatsApp’ın 2014 yılında sunduğu “mavi tik” özelliği hakkında çıkan en son çıkan haberler çok can yakacak cinsten. ShiftDelte tarafından aktarılan habere göre, yeni keşfedilen WhatsApp Mavi Tik hilesi ise kullanıcı “mavi tik kapatma” yapmış olsa bile işe yarıyor.

MAVİ TİK KAPALI OLSA BİLE OKUDUĞU GÖRÜNECEK

Mavi Tik özelliği, gizlilik seçenekleri altında hem metin hem de videolar için kapatılabiliyor ancak görünen o ki aktarılan habere göre sesli klipler için destek konusunda eksiklikler mevcut. Eğer birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli. Bu sayede mesajın okunup okunmadığını ve hatta bu durumda dinlenip dinlenmediğini bile anlamanız mümkün. Yalnız şunun altını çizelim: Mesajı alan kişinin sesli mesajı dinlemesi şart.

Discovered a little design error on whatsapp.

If someone you’re chatting with has turned off read receipts, send them a voice note. Even a one second one will do. If they open it, the ticks will turn blue.

— Siddharth Singh (@siddharth3) 11 Mart 2018