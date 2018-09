KAFAMI BOZAN ŞEYLER

Jandarma paşası ne yapıyor?

Yeni yapılan havalimanında çalışan işçiler yaşam koşullarının çok kötü olduğunu belirterek eylem yaptı.

Sadece havaalanı inşaatı alanında yaşanan bu eyleme jandarma çok sert müdahale etti.

İşçiler kaldıkları karavanlardan kapıları koçbaşları ile kırılırak içeri giren jandarma tarafından dövülerek gözaltına alındı.

Dayaktan geçirilen işçilere “sizi kim kışkırtıyor?” sorusu soruldu.

Önceki gün CHP milletvekilleri inşaat alanına gitmek ve hem işçilerle hem de işveren temsilcileriyle konuşmak istediler.

Ancak inşaat alanına 10 kilometre kala jandarma tarafından durduruldular.

Jandarma “seçilmiş milletvekillerine” daha ileri gidemeyeceklerini, çünkü yasak olduğunu söyledi.

Yasaklanan kişiler milletin temsilcileri.

Milletin seçtiği, millet adına milletin derdini dinlemekle görevli kişiler.

Ama jandarmanın en tepesindeki paşası öyle buyurmuş.

Havaalanını yapan müteahhitlerin rahatının kaçmasını istemiyor belli ki milletin temsilcilerine yasak koyuyor.

Bu yetkiyi ve gücü nereden aldığını tahmin etmek güç değil.

Ancak insanın canını sıkan şerefli Türk ordusunun bu tür paşalar nedeniyle itibarsız hale gelmesi.

Jandarma elbette öncelikleri olan bir inşaatı koşullar gerektirdiğinde koruma altında tutacaktır.

Ama bu milletin seçilmiş temsilcilerine karşı olamaz.

Milletin seçilmiş temsilcilerini dağ başında itip kakarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarının da yerle bir edildiğini biliyordur herhalde o jandarmanın en tepesindeki paşa.

Muhtemelen zaten artık yok hükmündeki parlamentoyu, bir de böyle hırpalayarak malumu ilan ediyordur.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Papazı veriyoruz galiba

Bana göre aslında papazı çoktan vermiştik.

Sadece bir “iletişim kazası” oldu ve papaz başımıza dert olarak kaldı.

Trump, “Ben İsrail'deki kızınızı kurtardım sen de papazı gönder” dediğinde Erdoğan'ın “O işi hallediyoruz” sözü “papaz bırakıldı” şeklinde algılandı muhtemelen. Ama serbest bırakmak yerine önce ev hapsine alınması Trump'ı kızdırdı. Durup dururken kriz çıktı.

İktidarın başı ve sözcüleri dolar krizinin bu nedenle çıktığını söylüyor.

Bedeli çok ağır oldu.

Madem öyle o “iletişim kazasına” neden olmasaydınız bari.

Neyse, yine de iş işten geçmiş değil.

İktidar sözcülerinin yazılarını okurken papazın artık gönderileceği hissine kapıldım.

Dün biri Demirören diğeri de Sabah grubunda yazan iki yandaş yazar birden papazın serbest bırakılacağını ima eden yazılar yazdılar.

Benim tahminim 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılacağı yönünde.

Ama bunu “bağımsız olduğunu söyledikleri” mahkemeye yaptırmak yerine sanki bir yüksek mahkeme bozmuş gibi yapabilirler.

Çünkü konu galiba artık Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.

Papazı tıpkı Mehmet Altan'ı serbest bıraktıkları gibi Anayasa Mahkemesi kararı ile gönderebilirler.

Peki dolar eski haline gelir mi? Gelmez.

Zaten aynı yandaş yazarlar doların yükseltilmesinin de aslında iktidarın bir oyunu olduğunu yazıyorlar.

KOMİK

Teröristi yakalayamıyor ama ona yarayacak eşyayı yakalıyor

Giresun'un Espiye İlçesi'ndeki yaylalarda oturanlar artık kente dönmeye başlamış.

Ancak yaylalardaki evlerini boşaltanlara yönelik bazı yasaklar var.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile evlerini boşaltanlara “Evlerde teröristlerin barınmalarını kolaylaştıracak yaşam malzemeleri erzak ile işlerine yarayabilecek her türlü malzeme (pil, akü, güneş paneli, elektrik kablosu, tüp, kazma, kürek, küçük ev aletleri vb.) bırakılmamasını” bildirmiş.

Genelgede, jandarmanın sürkekli kontroller yapacağı, emre uymayanların saptanması halinde yasal işlem başlatılacağı belirtiliyor.

Böyle bir komik ülke olduk işte. Yahu evlerde malzeme bırakıldığını kontrol edebiliyorsan zaten oralarda teröristlerin barınması da mümkün olmaz.

Maksat galiba halkı korkutmak ve iktidara karşı sindirmek.

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Son zamanlarda okuduğum en güzel tweet

Sosyal medya bir alem.

İyisiyle kötüsüyle her gün izliyorum, kimine gülüyorum, kimi çok öfkelendiriyor, kimini not alıyorum.

İki gün önce gördüğüm ve ne yazık ki kimin yazdığını not almadığım bir tweet aklımdan çıkmıyor. Son zamanlarda okuduğum en güzel tweet’te şöyle diyordu;

“50 yıl geriye gitsek 50 yıl ileri gitmiş gibi olacağız.”

Var mı itirazı olan?

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

Cemaatten hiç ses çıkmıyor artık

Geçenlerde sohbet ettiğim bir eski siyasetçi dostum “dikat ediyor musun?” dedi “ne zamandır Fethullah Gülen'den bir ses çıkmıyor.”

Ben de “ne yapacaktı yani, cemaati iyice çöktü” karşılığını verdim.

Siyasetçi dostum “öyle deme” diye üsteledi “Söyleyecek bir şeyi olmadığı için değil de, alttan anlaşma sağlanmaya çalışılıyor olmasın.”

Olabilir mi?

Neden olmasın?

Hesapta cemaatle yani yeni deyimle FETÖ ile mücadele ediliyor ama dişe dokunur bir şey yok ortada.

15 Temmuz'da sokağa çıkan askerlerle pek de önemleri olmayan bazı sivliller ağır hapislere mahkum edildi, ediliyor. Buna karşı önemli isimlere ve zenginlere dokunulmadığı gibi siyasi ayak konusu da unutuldu gitti.

Peki, acaba bir pazarlık dönüyor mu?

O da mümkün siyasetçi dostuma göre.

“Son atamalara bak” dedi ve ekledi “bakan yapılan, elçi atanan, önemli genel müdürlüklere veya danışmanlıklara getirilen bazı isimlere bak, hepsinin cemaatle bağlantısı var bir şekilde ama kimse bunları sorgulamıyor artık.”

Bilemem artık, belki de dönüyordur bir şeyler.