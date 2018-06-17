Gelecek haftanın belirleyici teması iletişim

Gelecek hafta Merkür'ün güçlü açılarının yoğun olduğu bir dönem sizi bekliyor. Yani özetle, gelecek haftanın genel teması iletişim ve iletişimsizlik üzerine kurulu olacak.

Güneş gelecek hafta Yengeç burcuna geçiş yapacak. Bir ay boyunca, ev değiştirmek, ev almak, satmak gibi konular gündeme gelebilir. Ailenize odaklanmak, aileye karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek haftanın olmazsa olmazları arasında.

Kendini en iyi ifade edecekler

Her türlü satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım konusunda şans sizden yana. Eğitim, imza atma, fikirleri ifade etme, önemli toplantılar organize etme, yeni şeyler öğrenmek için gayet güzel günler. Özellikle Yengeç ve Akrep burçları, yükselen burcu bu olanlar çok daha şanslı olacak.

En gergin

Zihinsel olarak takıntılı bir hafta olacak. İletişim konusunda kullandığınız sert dil tepki çekebilir. Ticari işlerin kötü gitmesi söz konusu olacak. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının iletişim kazalarına çok fazla dikkat etmesi gerek. Oğlak burçları bu hafta zihinsel olarak epey gergin olacak.

En duygusal

Gelecek hafta Merkür Neptün ile güzel bir kontak kuracak. Karşınızdaki kişinin duygularını en iyi şekilde anlayacaksınız. Hayal kurmak, bir şeyler yazmak, sunumlarımızı zenginleştirmek, psikolojik destek almak için harika bir hafta. Özellikle Balık ve yükselen Balıklar bu konulardan yana olumlu gelişmeler yaşayacak.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Çocuklarınızla daha çok ilgilenecek ve onlarla birlikte kültürel faaliyetlere katılacaksınız. Hayatta kimleri koruyup, kollayacağınızı bilmelisiniz. Akşam saatlerinde sevdiğiniz arkadaşlarınızla program yapacaksınız.

KOÇ

Dinlenmek isteseniz de bugün evdeki hesap çarşıya uymayacak. Gündelik işlerinizi halletmek için iyi bir enerjiye sahip olacaksınız. Çalışkan tavırlarınız dikkat çekecek.

BOĞA

Gününüzü sevdiğiniz bir atölye çalışmasına katılarak taçlandırabilirsiniz. Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı dostlarınızla mükemmel bir şekilde ortaya koyacaksınız.

İKİZLER

Bugün sevgilinizle birlikte yaz temizliği yapacaksınız. Badana ve tamirat işleriniz bir çırpıda hallolacak. Tüm sorunlarınızı pratik zekanız ve sağduyunuzla çözmelisiniz.

YENGEÇ

Kazalara ve sakarlıklara açık bir gün sizi bekliyor. Acele işe şeytan karışacağını unutmayın. Bugünlerde her konuda sakinliği elden bırakmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN

Parasal konularla ilgili tedbir politikanızı planlamalısınız. Kesenin ağızını ne kadar açmanız gerektiğini iyi hesaplayın. Yoksa ödeme zamanında zorlanabilirsiniz.

BAŞAK

Kariyer planlarınızı güncellemek için bugünü bilgisayar başında geçireceksiniz. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Sevgi konusunda olumlu düşünmelisiniz.

TERAZİ

Kendinizi topluluklara adayacağınız bir gün. Etrafınıza fayda sağlamak birincil prensibiniz olmalı. İncir çekirdeğini doldurmayacak konularda sevdiklerinizle tartışmayın.

AKREP

Hizmet temasının ön planda olduğu ortamlarda varlığınız önem kazanacak. Arkadaşlarınızla tartışmayın ve eleştirilere kulak verin. İyi niyetinizi ne olursa olsun kaybetmeyin.

YAY

Keyif yapmak isteseniz de yurtdışı ilişkileriniz bugün sizi rahat bırakmayacak. Eleştirel yaklaşımınızla gerçekleri masaya yatırabileceksiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

OĞLAN

Disiplinli tavrınızla tüm işlerin üstesinden rahatlıkla geleceksiniz. Yeni çevreler edinmek için güzel bir gün. Güveninizle deneyimlerinizi herkese kolayca aktaracaksınız.

KOVA

Arkadaşlarınızın iğneleyici sözlerine maruz kalabilirsiniz. Boşaltım sisteminizle ilgili sıkıntılı durumlar olabilir. Hayatı hafife almanız gerektiğini bilmelisiniz.

BALIK

Gizli düşmanlarınızın ortaya çıktığı bir gün sizi bekliyor. Herkese güvenmemeniz gerektiğini unutmayın. Titiz bir çalışma temposuna girmeden hazırlık yapın.