Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Ay, canlı, dinamik, neşeli yapınıza ışık tutacak. Sizin için iletişimi bol bir süreç başlıyor. Etrafınız insanlarla çevrili olacak. İkili ilişkiler konusunda dikkat çekeceksiniz.

BOĞA

Rüyalarınız sizi harekete geçirecek. Duygusal yaralarınızı sarabilir, annenizle sorunlarınızın altında yatan nedenleri ortaya çıkarabilirsiniz. Sağlık konusunda hassas bir gün.

İKİZLER

Sosyal ilişkiler konusunda dinamik bir dönem. Arkadaşlarınızla keyif aldığınız ortamlarda bulunabilir, hasret giderebilirsiniz. Tanışacağınız birinden hoşlanabilirsiniz.

YENGEÇ

İş hayatınız konusunda sürprizli kararlar alacaksınız. Bağlı olduğunuz yöneticilerin fikirleri iş temponuza renk katacak. Yorucu bir tempo başlıyor.

ASLAN

Seyahat planı iş temponuza hareket katacak. Uzaklardan alacağınız bir habere sevinip yeni başlangıçlara adım atın. Bugün sevimli, ilginç dostlar edinecekiniz.

BAŞAK

Maddi konularda endişeli bir dönem sizi bekliyor. Yatırım yaparken hızlı kararlar almaktan kaçının. Tüm planlamayı detaylı bir şekilde hazırlamalısınız.

TERAZİ

Sevgilinizin hazırladığı sürprizler size mutluluk verecek. Ortaklarınızla aldığınız kararları hemen uygulamak isteyeceksiniz. Öfkeli diyaloglara girmeyin.

AKREP

Hafta sonunda bir toplantıdan diğerine yetişmek için koşturup durabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın fikirlerini dinlemek sizi mutlu edecek.

YAY

Sevgilinizle büyük bir heyecan yaşayabilirsiniz. Bugüne kadar hiç gitmediğiniz yerlere dostlarınızla birlikte gidip vakit geçirmek için harika bir gün.

OĞLAK

Ev ortamındaki herkes duygularını açığa vurmak isteyecek. Fikirler havada uçuşacağı için iyi bir dinleyici olmak gününüzü rahatlatacak. Risk almamalısınız.

KOVA

Kardeş ve yakın akrabalarınızla bir aile meselesi hakkında konuşarak ani kararlar alabilirsiniz. Arabanızı tamire götürmek için doğru zaman.

BALIK

Harcamalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Cesur kararlar alarak yeni iş projelerine dahil olmaktan çekinmeyin. Duygusal açıdan beslenmelisiniz.