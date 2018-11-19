Mars Jüpiter etkileşimi haftaya damgasını vuracak

Bu haftaya damgasını vuracak gökyüzü etkileşimi Mars ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm olacak. Hem bireysel hem genel etkilerine göz atalım. Mars astrolojide anlam olarak savaşma, müdafaa, harekete geçme, taarruz, risk alma, gücü ortaya koyma, kaza, mücadele, güç kullanma demektir. Jüpiter ise astrolojide büyüteç görevi görür her zaman. Her şeyi çoğaltır, büyütür. Ve kısmet, talih, para, inanç, felsefe, din ile ilgilidir.

Mars/Jüpiter etkileşimleri kontrolsüz risk almayı, kontrolsüz büyümeyi gösterir. Aşırı ve gereksiz bir kibir ve ukalalığa neden olabilir. Egonun gereksiz yere şişmesi, başkalarını ezebilmekle ilişkilidir ve öz güvenin aşırı parlaması demektir. Kendini Kaf dağında görebilmekle alakalıdır. Kavgaları, tartışmaları abartmak, durumu işin içinden çıkılmaz bir hale dönüştürmek söz konusu, dikkatli olunmasında fayda var. Bir adım sonrasını düşünmeden harekete geçmemek, saçma sapan riskler almamak, öfke kontrolünü kaybetmemeye özen gösterilmesinde fayda var. Her şekilde aslında Mars'ın sembolize ettiği konuların abartılması anlamına gelir bu ikilinin etkisi. Din, inançlar için mücadele, hatta ölesiye kavga, tartışma demektir. Fanatizmin artması, bir şeyin suyunu çıkartarak yapmak demektir Mars/Jüpiter etkileşimleri. Yapılabileceğinden çok daha fazlasının sözünü vermemeye özen gösterin. Kaza ve sakarlıkların artması anlamına gelir. Örneğin ki bir kaza oldu, bu çok çabuk ve kontrolsüzce büyüyebilir. Spor yaparken dikkat edin, kaslarınızı gereksiz ve aşırı yormayın. Herhangi bir konuda abartılı hareketlerden kaçının… Yeme içme konusunda da özellikle. Kibirinizi ve ukalalığınızı dizginleyin. Kimsenin kalbini kırmayın

Maddi konularda daha ihtiyatlı olunmasında fayda vardır, zira müsriflik edebilir, paramızı çarçur edebilir. Tıpkı kumarda yenildikçe hırslanmak gibidir, yeri geldiğinde kendimize dur demeyi öğrenmemiz gerek. Söz dinlememek, kuralları hiçe saymak, özgürlük için aşırı taleplerde bulunma anlamına gelir bu ikili. Yayıncılık, eğitim, yabancılarla yapılan işler, ticari faaliyetler, medya, üniversiteler, akademik ile ilgili konularda oldukça stresli durumlar meydana gelebilir. Dini konular örgütler, terör olayları ile ilgili sert durumlar ortaya çıkabilir. Yangın, patlama, deprem gibi riskler söz konusu. Önümüzdeki 10 gün boyunca ekonomik gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.

Sevgiler…