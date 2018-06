Bizim gündem, Türkiye’nin aynası

Sevgili okurlarım, bizim gazetede mesai sabahın erken saatlerinde başlar. Muhabir arkadaşlarımızın ellerinde olan özel haberleri derleyerek oluşturduğu haber gündemi sabah saatlerinde yapılan haber toplantısında tartışılır ve son biçimi verilir.

Saat tam 11.00'de gündem hazırdır. Haber müdürümüz Emin Özgönül kağıda çekilen gündemi Saygı Öztürk'e ve bana iletir, bir çay eşliğinde okuruz, tartışır ve yorumlarız.

Dün yine aynı olay tekrarlandı, gündemde çok ilginç özel haberler vardı. Aklıma geldi, Emin'e “Yav yarınki yazımda bizim şu gündemi yazayım, bir değişiklik olsun. Hem de okurlarımız gazetenin çalışma yöntemini biraz olsun öğrenmiş olur” dedim!

* * *

Her sabah olduğu gibi bu gündem de dün İstanbul'da Yazı İşleri'ne anında iletildi ve bugünkü SÖZCÜ'nün ilk aşaması böyle ortaya çıkmış oldu. Buna İstanbul ve diğer büroların gündemi ile rutin haberler eklenecek ve bazılarını bugünkü SÖZCÜ'de, ya da bizim internet sitesinde okuyacaksınız.

Gündemde yer alan her haber, ertesi gün gazetede yer bulur mu? Hayır, bulmaz.

Yazı İşleri sayfaların durumuna göre bazılarını kullanır, bazılarını başka güne erteler. Bu konuda tam yetkili olan İstanbul'daki Yazı İşleri'dir.

Dünkü Ankara Büro gündemi, her gün olduğu gibi Türkiye'nin bir fotoğrafı, bu özel haberleri yakalayan muhabir arkadaşlarımızın alın teri ürünü idi.

Bir fikriniz olsun diye dünkü gündemimizi sizlere aynen, virgülüne bile dokunmadan iletiyorum ki Türkiye'de yaşanan hukuksuzluğu, çöküşü, lüks ve şatafatı görün!

* * *

1)- ŞİMDİ DE MAYBACH ALDI…

*Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a giderayak Mercedes Mybach marka makam aracı tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın ardından Kahraman'a tahsis edilen Maybach'ın değerinin 1.7 milyon lira olduğu açıklandı. Kahraman daha önce kendisine tahsis edilen zırhlı Mercedes'in yarattığı tartışma nedeniyle yeni gönderilen Maybach'a binmiyor. Maybach, Meclis garajında ve üstü örtülü olarak bekletiliyor. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Maybach aracı Başbakanlık tahsis etti. Sayın Başkanımızın kullandığı Mercedes yolda kalıyordu. Başbakanlık da Maybach göndermeyi uygun gördü. Ama Başkanımız binmiyor. TBMM'nin bu konuda en küçük bir harcaması olmadı” dedi. Kumbuzoğlu, garajda bekleyen araç için ‘'Yeni Meclis Başkanımızın takdirine göre kullanılacak” yanıtını da verdi. (Ali Ekber ERTÜRK)

2)- YÜREK YAKAN ÇERÇEVE…

*İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın ailesini ziyaret etti. Türkkan, ziyareti sırasında şehidin anı odasına da girdi ve Siirt'te hayatını kaybeden Karlı'nın, şehit olduğunda cebinden çıkan 30 TL'nin, ailesi tarafından çerçeveletildiğini gördü. Türkkan, “Cebinde 30 lira ile şehit olanlar ve 30 bin liraya bedelsiz askerlik yapmak için sıraya girenler var” dedi. (Deniz AYHAN)-Fotoğraf-

3)- ORTADİREK BİTTİ, MEMUR ARTIK YOKSUL GRUBUNDA…

*Büro-İş, memurun ekonomik ve sosyal durumunu ortaya çıkaran teknik bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçları, bir zamanlar ortadirek olarak bilinen memurların, artık yoksullar grubuna düştüğünü ortaya koydu. Memur gıdadan kısıyor, konut ve ulaşıma harcıyor. Memurların yüzde 28.6'sı kirada oturuyor, yüzde 30'unun arabası yok, yüzde 35'inin bankaya konut borcu var. Yüzde 36'sının, yani 838 bin memur ailesinin evine ise kırmızı et girmiyor. Memurların büyük bölümü senede bir kez olsun dışarıda yemek yiyemiyor. Yüzde 85'i sinemaya gidemiyor, yüzde 86'sı eğlence, spor, kültür faaliyeti yapamıyor. Yüzde 60'ı tasarruf yapamıyor. Gelişme çağındaki 560 bin memur çocuğu da kırmızı et tüketemiyor. (Erdoğan SÜZER)

4)- “ERDOĞAN PANİK YAŞIYOR''

*İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'den korktuğunu savundu ve “Tayyip Bey 2. turda Meral Hanım ile yarışmak istemiyor. Erdoğan biliyor ki 2. tura Akşener kalırsa seçimi kazanma şansı yüzde sıfır. AK Parti'ye oy veren bir grup seçmen bile 2. turda çözülecek. Erdoğan da bunu görüyor. Şimdi kutuplaştırma yaparak İYİ Parti ve Akşener'e bütün TV kanallarını kapattırdı. 2. tura Akşener kaldığında Erdoğan seçimi kaybedecek ve bunun paniğini yaşıyor” dedi. (Kamil ELİBOL) -Fotoğraf-

5)- KAYYUM BAŞKAN, CHP BAYRAKLARINI SÖKTÜRDÜ…

*Batman'ın kayyum Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, kent meydanına asılan CHP bayraklarını indirtti. Zabıta, CHP bayraklarını tek tek söküp bir kamyonete doldurdu. CHP bayraklarının olduğu alanda asılı bulunan ve seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Hüda-Par bayraklarına ise dokunulmadı. Tepki üzerine bayraklar 24 saat sonra yeniden asıldı. CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar SÖZCÜ'ye, “Kayyum Belediye Başkanının talimatı ile CHP'nin bayraklarının toplatılması hangi akla ve vicdana sığar? 24 Haziran'da halkımız sandıkta bunlara gereken cevabı verecek” dedi. (Ali Ekber ERTÜRK) -Fotoğraf-

6)- “OLMAYAN TREN HATTINI, NASIL BAĞLAYACAKSIN?''

*Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Mersin'de yaptığı konuşmada ‘'Adana-Mersin demiryolunu yeniledik, seyahat süresini düşürdük. Mersin-Silifke arasını da hızlı tren hattına bağlamayı planlıyoruz'' dedi. Ancak Mersin-Silifke arasında mevcut bir tren hattı yok. CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘'Mersin-Silifke arasında tren hattı yok, olmayan bir tren hattı, hızlı trene nasıl bağlanacak? Herhalde promptera başka yer için hazırlanan konuşmayı koydular. Erdoğan'ın son günlerde yaptığı buzdolabı, ambulansları çeken köpekler, kıraathane gibi açıklamalarına bakınca, şirazesinin kaydığı anlaşılıyor.'' dedi. (Deniz AYHAN)

7)-VALİNİN YAPTIĞINA BAK: İFŞA ETTİ…

*Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç'ta ihtiyaç sahibi 350 aile ve yetim çocuğa, ramazan nedeniyle giyim yardımı yaptı ve çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp afişe etti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal bu duruma tepki göstererek, “Valinin, sosyal yardım yapılan aileleri ve küçücük çocukları ifşa etmesi incitici değil mi? İnsan onurunu rencide etmek değil mi? Asıl sorun insanları sosyal yardıma muhtaç eden bu zihniyet” dedi. (Kamil ELİBOL)-Fotoğraf-

8)- LOKANTA BOYU DAYAĞA, AHMET KAYA TAZMİNATI…

*İstanbul Aksaray'da bir lokantaya gelen 4 Yunus polisi, Ahmet Kaya'nın parçalarını çaldıkları gerekçesiyle, lokanta sahibi ile bulaşıkçı, aşçı ve garsonları dövdü. Lokanta personeli polislerden şikayetçi oldu ancak dava “Yeterli kanıt yok” denilerek beraat ile sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucu ise, Yüksek Mahkeme lokanta personelini haklı buldu, dayağı sabit gördü ve 15 bin lira tazminata hükmetti. (Deniz AYHAN)

9)- YEŞİLİ KATLEDİP, BETON YAPTILAR.

*FETÖ darbe girişiminden sonra ibadete kapatılan Meclis Camii'ne minare yapıldı. 1985 yılından bu yana minaresiz olan cami yeni bir görünüm aldı. Ünlü Mimar Behruz Çinici'nin “Ağa Han Ödüllü” eseri TBMM Camii'nde yer alan ve projenin bir parçası olarak minare işlevi gören 23 yaşındaki 2 kavak ağacı daha önce gizlice kesilmiş, ağaçların kökü de kimse görmesin diye toprakla kapatılmıştı… (Zekeriya ALBAYRAK)