Deli mi ne!

ABD'nin İran'a yönelik ikinci grup yaptırımları yarın başlıyor.

Trump ‘İran'la hiç kimse ekonomik ve ticari ilişki kurmayacak ve kuranlar Amerika tarafından cezalandırılacak' diyor.

Petrol ve doğalgaz alımı konusunda Trump Türkiye'yi yaptırımlardan muaf tuttu diye çok sevindik.

Peki Evanjelist-Siyonist ruhlu Trump İran'dan ne istiyor?

Şah Pehlevi ile stratejik ittifak kuran ABD, Humeyni iktidara gelince İran'ı düşman ilan etti.

Şiilik gerekçe olamaz çünkü Şah ve Humeyni Şii.

ABD istedi Sünni Saddam 8 yıl İran'la savaştı.

39 yıldır ABD ve müttefikleri İran'la uğraşıyor.

Ona göre iki nedenden dolayı:

1-İran çevresindeki ülkeleri tehdit ediyor.

2-İran atom bombası yapmaya çalıştığı için İsrail'i tehdit ediyor.

Peki 100 yıldır bu coğrafyayı kontrol eden, yönlendiren, talan eden ve yöneticilerini istediği gibi kullanan ABD ve müttefiği Batılı ülkeler şu iki temel gerçeği neden unutuyor?

1-İran 1979 Humeyni devriminden bu yana hiçbir ülkeye saldırmadı ve içişlerine müdahale etmedi. İran'ı çevreleyen Türkiye, Afganistan, Pakistan ve Körfez ülkelerinin tümünde ABD, İngiltere ve NATO üsleri var. İncirlik'te atom bombaları bile var.

2-İran'ı nükleer bomba yapmaya çalışmakla suçlayan ABD ve bölgesel Sünni iktidarlar İsrail'in elinde tüm İslam coğrafyasını haritadan silecek kadar nükleer, kimyasal ve biyolojik silah olduğunu görmemezlikten geliyor.

Sünni Müslüman ülkelere göre Şii İran İsrail'den çok daha tehlikeli.

İyi de Kerbela'dan bu yana İslam tarihinin tümünde din adına üretilen başta Suudi'lerin Vahabi mezhebi olmak üzere tüm ideolojiler ve bu ideolojileri hayata geçiren anlayış ve güçlerin tümü ‘Sünni' yani ABD, Batı ve İsrail dostu.

Son örnek IŞİD, NUSRA ve benzeri gruplar.

Öncesinde Kaide, Taliban, El-Şabab, Boko Haram ve benzeri ilkel, çağdışı ve ruh hastası gruplar.

Ama tüm bu gerçekler işe yaramıyor.

Adamlar bir sefer kafayı takmış İran'a.

Neden İranlılar Suriye ve Lübnan Hizbullah'ı destekliyor.

Yanıtı çok basit: Çünkü ABD destekli Saddam ve Körfez ülkeleri 1980'de İran'a saldırdığında Baba Esad Humeyni'ye arka çıkmıştı.

Böyle bir yanıt ABD ve müttefikleri için yeterli olmuyor.

Neden mi?

İsrail'e komşu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'i çok korkutuyor.

Nükleer bomba atacak ama Lübnan çok yakın üstelik Hizbullah'ın elinde İsrail'i yok edecek kadar füze var.

O zaman çare İran'ı çökertmek ve Suriye ile Hizbullah'a parasal yardım yapmasını engellemek.

Trump'ın yapmaya çalıştığı hikaye bundan ibaret.

Adam bütün dünyayı tehdit ediyor.

Çift tabancalı acemi Cowboy ‘İran'la alışveriş yapanı fena yaparım' diyor.

Önceki başkanlar gibi.

Ama olmadı ve olmaz.

Trump bölgesel işbirlikçilerine güveniyor.

Trump ve adamları Suriye'de olduğu gibi bu coğrafyanın tarihini hiç bilmiyorlar.

Suriye gibi İran'ın da 10 bin yıllık yazılı tarihi var.

Tarihi gerçekler yok edilemez ve yenilmez.

Öyle olduğu için İran üç yıl önce 5+1 ülkeleriyle masaya oturup nükleer programından vazgeçip savaş değil barış istediğini kanıtladı.

İsrail ve büyük dostu ABD bütün bunları içine sindiremedi çünkü onların derdi başka.

Kin, nefret, savaş ve kanla besleniyorlar.

Evanjelist olmanın gereğidir bu.

Yoksa bir düşünün İran'ın başta Türkiye olmak üzere tüm komşularıyla barış içinde ve şeffaf bir şekilde ticaret yapmasında kime zararı var.

Hatırlayın Şubat 1979 İran devriminden sonra ‘Türkiye İran olmayacak' diye sokaklara dökülenler İslamcılara arka çıkan Eylül 1980 Evren darbesini alkışladı.

Uğur Mumcu hariç neredeyse hiç kimse Suudi ideolojinin Türkiye'yi yavaş yavaş İslamlaştırdığını görmüyordu.

Onun için Suudi Rabıta'nın tüm pisliklerini ortaya çıkaran Mumcu öldürüldü sonra da İran suçlu ilan edildi.

Müthiş bir hedef şaşırtması.

İran'ı hedef göster, düşman ilan et sonra da İran benzeri İslamcı bir Türkiye yarat.

Bu çok önemliydi.

Sünni Saddam, Şii İran'ı yok edemediğine göre Sünni AKP bunu yapabilir ya da yapmalı.

Büyük Plan bu.

BOP ve Arap Baharı bunun için oldu.

Plan devam ettiği için Türkiye hiçbir şekilde İran dostu olamaz.

Astana ve Soçi de ne?

Trump amca ne derse o olur.

Boşuna mı bastırıp Evanjelist papazı aldı.

‘Türk Papazı' da vermiyor.

Anlayalım artık!