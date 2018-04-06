İşler kötü gidince suçu atacak üzerine!

Yıllardır kandırılan Erdoğan'ın hiç bitmeyen talihsizlikler serisi devam ediyor. Hem Mehmet Şimşek'in terbiyesizlikleri ile uğraşıyor hem de Merkez Bankası'nın kumpaslarını göğüslüyor.

Kırgınlıklarını; “Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış… Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik” diye paylaştı.

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Mehmet Şimşek bu terbiyesizliğinden utanıp istifaya niyetlenmiş lakin Başbakan onu ikna etmiş. Niye? Onu da ben söyleyeyim; Şimşek'in bakan oluşu piyasalar ve yabancılar için birçok veriden daha önemli. İstifa ederse ne doları durdurabilirler ne faizleri…

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Sahi söylediği şu an az 50 (yazıyla elli) olumlu göstergeyi bir saysa da şu satırların yazarı bir utansa… Millet bilse, yandaş basın müjde manşetleriyle verse… Olumlu dediği, 5 yıldan beri dolar bazında küçülen ekonomiyi “rekor büyüme” diye servis etmeleri.

Sıkıntılı dediği başlıklar ise enflasyon, işsizlik, döviz, faiz, ithalat, bütçe açığı, cari açık, vergiler, düşük gelir, memuru, kadrolusu, taşeronu, sanayicisi, işçisi, çiftçisi, yazarsam sayfaya sığmaz hepsi…

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Esas kumpasçı Merkez Bankası… Başkanını bizzat kendi atadı. Ekonomi lisansı bile olmayan, kuruma en son giren kişi… Bu atamayı yapabilmek için de bu kişiye özel olarak yasalar değiştirildi. Var mı arkasından iş çevirecek cesareti?

Yine de Erdoğan; “Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurtdışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Benim arkamdan iş çevirdiler” diye suçluyor hain Merkez Bankası'nı!

Yol yaptı şimdi yolunu yapıyor!

Son üç faiz artırımına baktım;

14 Aralık'ta Merkez Bankası 0.50 puan artırmış. Erdoğan sarayda İstihdam Şurası Ödül Töreni'nde konuşma yapmış

26 Nisan'da Merkez Bankası 0.50 puan artırmış. Erdoğan sarayda Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla Türk yıldızları, asker, polis, sivil pilotları makamında kabul etmiş.

16 Mart'ta Merkez Bankası 0.75 puan artırmış. Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşmuş. Şayet, saray Fransa'da, Sakarya İspanya'da değilse kendisi de Türkiye'deymiş. Kimse arkasından iş çevirmemiş.

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Ekonomide işler kötü gidince, suçu üzerine atacak birileri lazım… Yol yaptı ya, bu sefer de yolunu yapıyor maşallah. Malum tüm iyi şeylerin kaynağı kendisi, tüm kötü şeyler çevresinin onu sürekli kandırdığının göstergesi…

Yahu daha insanların Gürcistan'dan vücuda sarılarak et getirdiğini dahi bilmiyor! “Bu nasıl olur ya bu mümkün mü?” diye soruyor. “O kadarcık etten ne kazanacaklar ki?” diye şaşırıyor. Millet üç kuruş için birbirini yiyor, ete para vermiyor! Bu danışmanlarla ve yandaş basını okumakla ancak bu kadar oluyor!