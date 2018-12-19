Amerika'dan AMERİKANO! Katakulli'den FETOKULLİ! Bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da doğruladı. Amerika'da FBI, 15 eyalette FETÖ'cüleri tutuklamaya başlamış. Sıra Fetullah'a da gelecek ve Türkiye'ye teslim edilecek diye tahmin yapanlar var. Seçimden önceye yetişirse iyi olur.

Hesap verir.

Ve nasıl bir “AMERİKANO FETOKULLİ” oyunu oynadığı net ortaya çıkar.

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Çünkü arşivler unutmadı:

Gün: 23 Mayıs.

Yıl: 2013.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı TRT canlı yayınında Amerika ziyareti sırasında yaptığı Fetullah Gülen ziyaretini anlattı:“Konu Amerika olunca ve eşim de olunca ben doğrusu Türkiye'den ayrılmadan mümkün olursa Hoca Efendi'yi bir ziyaret edebilir miyim diye gönlümden geçirmiştim. Hanım da bu işe çok sevindi, ‘keşke imkan bulabilirsek gidelim, ziyaret edelim' dediler. Washington'dan bulunduğu yer 4-5 saatlik bir mesafe ama gidilebilecek bir şey. Sayın Başbakanımıza da gitmeden önce konuyu açtım, ‘Fırsat bulursam böyle bir ziyaret yapmak istiyorum. İzin verir misiniz, uygun görür müsünüz' dedim. Çok memnun oldu. Hatta ‘keşke bizim için de mümkün olsa, biz de görüşebilsek, Ama ‘Selamlarımızı, sevgilerimizi götürürsünüz. Bizden bir emirleri olur mu bir tavsiyeleri olur mu, onu da öğren' dedi… Biz 15'inde oradaydık eşimle birlikte. Bizi aldılar dostlarımız, arkadaşlarımız, Hoca Efendi'yi bulunduğu yerde ziyarete götürdüler.”

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TRT'de canlı yayın.

Devam ediyor.

Bütün Türkiye izliyor.

Arınç anlatmaya şöyle devam ediyor: “Gülen'i 1975 yılından beri tanırım. O günden beri kendisine çok büyük bir saygım ve sevgim var… Çok ihlaslı bir mümindi. Konuşmaları çok etkiliydi, çok bilgiliydi, etrafında güzel dostlar vardı. Biz, bu süreç içerisinde kendisini yakinen tanıdık. O da bizi sevdi… Hatta o zaman bekardım, annemle birlikte kalıyordum. Annem rahmetli kendi elleriyle yemek hazırlar, cuma günleri vaazdan sonra kendisini alır evimize davet ederdik. Bir küçük dost grubuyla birlikte yemekler de yerdik. Ondan sonra İzmir'e gittiler. İzmir'deki çalışmalarını yakinen takip ettim. Daha sonra zaten Hoca Efendi'nin hizmetleri büyüdü. Kendisini sevenlerin halkası genişledi. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kendisinden bahsedilmeye başlandı. Şüphesiz 28 Şubat sürecinde de çok büyük sıkıntılar oldu. Kendisine büyük iftiralar atıldı. Şahsı, davası, hizmeti, çilesiyle ilgili birbirinden kötü yalanlar ve iftiralarla cezaevleri yolları gösterildi, davalar açıldı, örgütle suçlandı, laikliğe aykırı suçlar işlendiği ifade edildi. O davalar sırasında da kendisini yakinen tanıdım. O zamanlar milletvekiliydim. Her aşamada kendisini destekleyen, kendisinin böyle suçları işlemediğine gönülden inanan bir insan olarak şahsım ve milletvekili sıfatımla da destek olmaya çalıştım. O davaların hepsi hamdolsun ki, beraat ile sonuçlandı. Yargıtay'dan geçti, kesinleşti. Fakat o zorlu süreçte Amerika'ya gitmek zorunda kaldı. Hem hastalığının tedavisi hem de Türkiye'deki bu rahatsız edici ortamdan belki biraz olsun uzaklaşabilmek düşüncesiyle… Hoca Efendi bana göre siyaset üstü bir insan… Türkiye'yi ve dünyayı çok yakından takip ediyor. Buna bizzat şahit oldum. Yani gününün önemli bir kısmını, yaşanan olaylar ve olaylar üzerine yapılan analizleri okumakla, dinlemekle geçiriyor. Dolayısıyla bizim içinde olup da göremediğimiz, fark edemediğimiz pek çok şeyi, daha objektif bakarak, daha yukarıdan bakarak belki detaylarıyla fark edebiliyor. Bu konuları da kendilerine sordum. Yani kesinlikle bir defa Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımızın, şahsını çok seviyor. Bunu her vesileyle ifade ediyor. Şahsına karşı çok büyük duaları var.”

(Anadolu Ajansı'nın 23.05.2013 saat 04.05'de geçtiği “Arınç TRT'de Fetullah Gülen'i anlattı” başlıklı haberden konuşmanın tamamını okuyabilirsiniz)

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İşte böyle!

Tam “AMERİKANO FETOKULLİ” belgeseli. Bu “FETOKULLİ” lafı nerden çıktı diye sorarsanız yine “Arşivler unutmaz” derim.

Gün: 9 Mart.

Yıl: 2009.

Necati Doğru'nun VATAN Gazetesi'ndeki yazısının başlığı “FETOKULLİ” ve yazar bu yazıda (Arınç'ın Fetullah'ı ziyaretinden 3 yıl önce) Türkiye'nin ve ordusunun başına ABD kaynaklı bir “katakulli” örülmekte olduğunu tahminen anlatıyor.