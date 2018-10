Hazine Bakanı ile Cumhurbaşkanı, “Biz bize yeteriz modeli” geliştirdiler. Enflasyonla topyekun mücadele programı başlatıldı.

Mübarek olsun.

Sonu hayırlı gelsin.

Modele bakıyoruz: “Enflasyonu kim yaratır, kimin işine yarar?” sorusunun cevabı yok.

Sadece kurumlar var.

İsmini duymadığımız.

Varlığını bilmediğimiz.

Yepyeni kurumlar.

Modele göre kurumlar birlikte, topyekun dayanışma içinde çalışacak. Ve bu “derinleşen durgunluk ve müzminleşen döviz, faiz, fiyat artışı sarmalını” inşallah yeneceğiz.

★★★

Yeni kurumları tanıtayım:

ZAK:

Zam Avcıları Kurumu.

Her mahalleli bir araya gelip ZAK kurabilir. Mahalledeki marketlerde ve alışveriş merkezlerinde zam yapanları tespit eder, EZK'ya bildirir.

EZK:

Enflasyon Zabıtası Kurumu.

Her büyükşehir belediyesi enflasyon zabıtasının sayısını güçlendirir, “ZAK”dan gelen ihbarları değerlendiren zabıta gücü “stokçu ve fırsatçının” iflahını kesecek baskınları yapar, malın giriş faturalarını inceler, zabıt tutar.

ETMK:

Enflasyonla Topyekun Mücadele Kurumu.

Beşikteki bebeden 80'lik dedeye kadar 81 milyon halkımızın tamamı enflasyonla mücadele için elini taşın altına koyar ve ÖBK üzerinde “mahalle baskısı” uygular.

ÖBK:

Önce Bindirenler Kurumu.

Fiyatları yönlendirme, satış noktalarını kontrol etme, market ve alışveriş merkezlerine hakim olma gücünü elinde bulundurdukları için sattıkları mallara, önce yüksek ve aşırı zam bindirenler, model gereği SYOİK'ya dönüşür.

SYOİK:

Sonra Yüzde On İndirenler Kurumu.

Maliye ve Hazine Bakanı'nın “ETMK'yı açıkladığı gün” anında “3 ay boyunca en az yüzde 10 indirim afişini” mağaza vitrini camlarına yapıştırma yarışına girer. Bize önce yüzde 100 bindirim yapılmıştır. Sonra aynı patron ve firmalar yüzde 10 indirim yapar. Enflasyonun belini kırmak için topyekun mücadelenin önderliği, hem zam ve hem indirimi birlikte yapanlara verilir. Bu aynı zamanda Arjantin'in de örnek alacağı “yeni bir yürekten ve damardan piyasa ekonomisi modeli” olur! Yüzde 10 indirimin faturası işçi ücretlerine baskı kurularak karşılanır.

BKFGİK:

Bankaların Kredi Faizini Gönüllü İndirme Kurumu.

Bu kurum da dünya ekonomi tarihinde ilk ve tektir. Bankalar, daha önce yüzde 100 artırdıkları kredi faizlerinde bu kez yürekten isteyerek ve büyük bir coşkuya kapılarak yüzde 10 indirime giderler. Ve İATDK'nın davranışını izlemeye alırlar.

İATDK:

İş Aleminden Tam Destek Kurumu.

KOÇ'lardan BOYNER'lere, DEMİRÖRENLER'den ZORLU'ya ondan TOBB'A, TÜSİAD ve MÜSİAD'a kadar tüm iş aleminden Damat Maliye Bakanı'nın çağırısına tam destek verilir. Her büyük holdingin başkanı “en az 3 ay yüzde 10 indirim stickeri” aldığını Cumhurbaşkanı'nın görebileceği pozisyonda elinde tutar. Böylece umutlar CPK'dan gelecek raporlara vidalanır.

CPK:

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurumları.

Bunların sayısı 10'dur ve içlerinde “enflasyonla topyekun mücadele programına” en büyük desteği sunacak olan Ekonomi Politikaları Kurumu'dur (EPK). EPK, derinleşen durgunluğun seyrini, fiyatların, dövizin, faizin gidişini, maliyet enflasyonu ile talep enflasyonunun birbirini besleme durumunu inceler, “dengeleme ve disiplini” rapor eder.

★★★

EPK raporu olumluysa.

Kırdık belini krizin!

Dilerim Rabbimden!

Bu yeni kurumsal mücadelenin sonu “aldatıldık” olmasın.