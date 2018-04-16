Yeni medya patronu işadamına “devlet Bankası Ziraat'in 700 milyon dolar kredi açtığı” haber oldu, yazıldı. Meclis'te 3-4 milletvekili çeşitli açılardan soru önergesi verip, “Başbakan'dan açıklama” istediler.
Ne Hürriyet'i satan.
Ne Hürriyet'i alan.
Ne Ziraat Bankası.
Ne Başbakan.
Tek laf etmediler.
Her konuda konuşan Cumhurbaşkanı da “Hürriyet'i alan işadamına Ziraat, 700 milyon dolar kredi açtı” haberi üzerine susmayı seçti.
Şimdi benim sorum şu:
Parasını niçin Ziraat verdi?
Hürriyet'i aldıran bir üst akıl mı var? Para Ziraat'den çıkıyorsa Hürriyet, vekaleten satılarak devletleşmiş mi oluyor?
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Kimileri için “atı alan Üsküdar'ı geçti” sayılacak bu tür tuhaf soruları benim sorma hakkım var. Çünkü Ziraat bir devlet bankası ve ben de bu ülkede vergi veren bir vatandaşım, “gerçeğin bütününü bilmek” hakkına sahibim.
Hakkımı ver Hakkı!
Meclis'te bir milletvekili (Dr. Mehmet Göker-Burdur) Başbakan'a “Hürriyet'in satışına dikkat çektiği önergesinde “devlet bankası Ziraat'in kendisinin 1 milyar 440 milyon Dolar sendikasyon kredisi aldığını” dile getirdi. Demek ki, Ziraat dış para sahiplerine faiz ödeyerek kendisi parayı dışarıdan alıyor ve Hürriyet'in sahibi olsun diye içeriden bir işadamına veriyor.
Acaba dıştan yüzde kaçtan alıyor?
Acaba içeriye yüzde kaçtan veriyor?
Şu anda piyasada geçerli yüzdelere göre, bankalar sendikasyon kredisini en düşük yüzde 6,5 faizle bulabiliyorlar. Varsayalım Ziraat de yüzde 6,5 faizle dışardan borç buldu ve “banka dediğin hayır kurumu olmadığına göre kâr edeceği için tuttu bu parayı yüzde 7 faizle Hürriyet'i alan işadamına” transfer etti.
700 milyon dolar az para değil.
Yüzde 7 faiz yürütürse.
Yılda 49 milyon dolar faiz eder.
Kamuya açık bilgilere (KAP verileri) göre Hürriyet ve onun zincirindeki tüm medya organlarının tamamı (alayı) yılda 49 milyon dolar kârın yarısının yanına bile yaklaşamıyor. Hürriyet ve Hürriyet Holding bu kadar kâr etseydi Aydın Doğan, silah çeksen, bu kârlı işi satayım, kaymağını yeni medya patronluğuna soyunmuş Demirören yesin demezdi. Gerçekten Aydın Doğan'a “ya canını, ya malını” baskısı mı yapıldı?
Gerçeğin tamamı nedir?
Ziraat'in parası batacak mı?
Bu planı üst akıl mı yaptı?
Kim bu üst akıl?
Duy sesimi Hakkı!
Kamuya açık kaynaklara göre Hürriyet ve yavru yayınlarının alayı yılda 49 milyon dolar olan faizi bile ödeyecek kadar kâr etmediğine göre, 700 milyon doların anapara ile faiz yükünü yeni patron nasıl karşılayacak? Alıcı patron “şapkadan tavşan sürüsü çıkaran” bir sihirbaz mı? Sihirbazlığını Milliyet'te niçin göstermedi? Vergi veren vatandaş olan bizlerden “gerçeğin tamamı” neden gizlenir? Ayrıca satıcı patron Aydın Doğan'ın bu satıştan net olarak eline geçen yaklaşık 900 milyon doları yurtdışına mı götüreceği yoksa yurtiçinde mi tutacağı, tutacaksa “Ziraat Bankası'na mevduat olarak koyup onun yüzde 2-3 faizi ile mi yetineceğini” merak ederim.
Merak etme hakkım da var.
Duy sesimi Hakkı!
İLGİLİSİNE NOT:
Derin kaynaklarım yoktur. İktidar uçağına da muhalefet otobüsüne de binmem. Gizli dosyalar bana gelmez. Hürriyet'i satın alanın arkasında kimin olduğu istihbarat bilgisini sızdıracak derin ilişkilerim hiç olmadı. Ben kalemini doğrulardan taraf olmaya ve “gerçeğin bütününü” göstermeye yatırmış bir yazarım. Bunun için gerçeğin bütününü ararken “soru sormaya” sarılırım. İyi soru, gerçeğin bütününe ışık tutan sorudur.
Soruma cevap ver Hakkı!