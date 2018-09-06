Hırsız içeriden olursa!

Mandalar 1.80 boyunda ve her biri 1 ton (1000 kilo) ağırlığındadır. “Hırsız içerden olursa mandayı bacadan aşırır” atasözümüz var. Arsızlık, hırsızlık, yalan, çürüme içeriden destek bulmaya artarak devam ediyor.

Ahlak çökmüştü.

Üstüne kriz geldi.

Kriz dönemlerinde devleti içeriden soyma, bankaları hortumlama, oligopol piyasalarda yüksek zam bindirmelerle “yoksuldan zengine gelir transferi” azıtır. İşte bir devlet bankasında, sözüm ona hatalı veri girişi olunca, 39 dakika içinde 1763 kişi “ucuz dolara atak” yaptı. 1763 kişinin kaç tanesi içerdendi? Bir başka bankada ise içeriden biri yakalandı. İsmini gizliyorlar. Özel sektör bankasının genel müdür yardımcısı imiş. Kendi hesabından

“al-sat yaparken” tespit edildi, sadece görevine son verildi.

Yani üstü örtüldü.

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Hatırlayanlarınız mutlaka vardır. İstanbul'da Topkapı Müzesi'ne Yusuf Benli adlı kişi müdür yapılmıştı. Padişah 3. Selim'in tahtı Topkapı Sarayı'nda sergileniyordu. Vatandaşlar, öğrenciler, turistler müzeyi ziyaretlerinde tahtı da görüyor, teorik bilgilerini pratikle pekiştiriyorlardı. Müdür Yusuf Benli, tahtı kendi oturduğu lojmana taşıttı, geceleri kendi oturuyor diye gazete ve TV'lerde haber oldu. “Müdür içeriden olunca 3. Selim'in tahtını bacadan lojmana götürür” haberi üzerine dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, müdürü görevden almıştı. Ertuğrul Günay'ı iktidar partisinde tutmadılar.

Kendisi bırakıp gitti.

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Müdür Yusuf Benli ise müze müdürlüğünden gönderilmedi. Konya'ya Müzeler Müdürlüğüne terfi etti. Bir hafta önce, “Müdür Yusuf Benli içeriden götürüyor” diye ihbar geldi.

Vali, ihbarı değerlendirdi.

Müfettişler görevlendirildi.

Şunları buldular:

1-Tarihi kazılarda 4 kişi çalıştırılmış, 100 kişi çalıyor gösterilmiş.

2- Kazmayla kürekle kazı yapılmış, kepçe çalıştı gösterilmiş.

3- Galoş ihalesi usulsüz yapılmış.

5- Şeb-i Arus Havuzu'na ziyaretçilerin attığı madeni paralar kayıp, kaydı tutulmamış.

6- Milyonlarca lira çalınmış.

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Müdür Benli, tek örnek değil.

Her gün yenisi fışkırıyor.

Kütahya Valisi, Mercedes marka makam minibüsünün içini 3. Selim tahtı benzeri; deri koltuklar, ahşap iç malzeme ile kaplatmış. SÖZCÜ muhabiri Deniz Ayhan, bu haberi fotoğraflarıyla yazıp yayın için gazete yazı işlerine göndermeden önce Valiliği de arayıp “makam otonuzun içine taht oturtmaya neden ihtiyaç duydunuz, bu arabesk lüks için valiliğin kaç milyon lirasını harcadınız?” diye soracaktı, cevap vermediler.

“Valimiz” birini örnek aldı.

Cesaretini ondan aldı.

Acaba kimi örnek aldı?

Cevabı bilenlere, 1 kilo ejder meyvesi ödül var.