Dikiş tutturamaz gider. Ona yol göründü. Adaletin değirmenini hızlandıracak gelişmeler oldu. Yola birlikte çıktıkları avukatı sırdaşıydı. Sırdaş ve yoldaşı avukat, savcıya gitti.

Vergi kaçırdı.

Dolandırıcıdır.

Çok seksi görüntü veren porno yıldızı ve kapak kızı playboy güzeli ile sarmaş dolaş olmuş, el atma pozisyonları var, bu pozisyonları Amerikan halkına anlatıp söylemesinler diye iki kıza da yüklü paralar verdi.

Kirli çamaşırlar döküldü!

Trump gidiyor.

Orada kuvvetler ayrımı çalışır ve adalet bağımsız işler diyorlar. Biz papaz meselesinde çakıldık. Oysa sorun söylendiği gibi “papaz meselesi” değil. Yakından izleyenler “Türkiye ile ABD arasında başlayan kopuşun” sıralamasını şöyle yapıyorlar.

Çuval krizi.

Korumaları tutuklama.

Vize krizi.

Menbiç'te yol ayrımı.

Fetullah'ı darbeci yapma.

Sonra da onu sahiplenme.

F-35'lere el koyma.

S-400'ü Rusya'dan alma.

Astana krizi.

PYD'ye silah yağdırma.

Kudüs'ü başkent yapma.

Sınırımıza kuvvet yığma.

Hakan Atilla krizi.

Halkbank krizi.

En son papaz krizi.

Ve onun devamı var.

Türk mallarına duvar çekme.

* * *

Görüyorsunuz!

Papaza ve Türk çeliğine duvar örmeye gelinceye kadar ilişikler gerilmiş, gerilmiş, gerilmiş; her seferinde kopma noktasına gelmiş. Her seferinde “yeniden kurtuluş savaşı” denilmiş.

Sırasıdır.

Sormak gerekli:

Bu çuval kriziyle başlayıp çeliğe duvar örmeye kadar gelen sıralananlar “ABD ile yürütülen ilişkilerin kötü yönetilmesi midir” yoksa “başarısız diplomasiyi gizlemek için biz ABD emperyalizmine karşı ikinci kurtuluş savaşı veriyoruz” algısı yaratarak halkı uyutmak mıdır?

Trump kimdi?

Dünyayı ateşe vermeye mi geldi? Onun destekçisi ABD'nin derin güçleri Trump'ı kullanarak ne planladılar? ABD, İran'a yaptığının çok benzerini şimdi Türkiye'ye uygulamaya başladı. Avrupa Birliği ve Çin ile de “ticaret savaşı” başlattı. ABD, tek taraflı korumacılık adımları atmaya başlayınca Çin'den, Avrupa Birliği'nden ve haklı olarak Türkiye'den karşı ataklar yemeye başladı. Tarih kitaplarında yazıldığına göre ticaret savaşının kazananı olmuyor.

İki taraf da kaybediyor.

Sonu dünya savaşına varıyor.

* * *

Zaten yeteri kadar bölgesel savaş var. İnsanlık geldiği bu noktada yeni bir dünya savaşını kaldırmaz.

Ona yol göründü.

Trump gidici.

Gelen Fetullah'ı verir.