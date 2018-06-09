Şatafatı yıkan bin yaşasın!

Ramazan ayına girmek üzereydik. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin fiyatını açıkladı. Dedi ki; geçen ramazanda 300 gram ağırlığındaki pide 2 TL'ye satılıyordu, bu ramazanda pidenin gramajında 25 gramlık bir düşme olacak ve yine 2 TL'ye satılacak.

Ramazana girdik.

Açıklandığı gibi oldu.

Halkın pidesi küçüldü.

Aynı günlerde gazetelerde Cumhurbaşkanlığı için “Yazlık Saray yapıldığı” haberi yayınlandı. Cumhurbaşkanı, Ankara'da 1200 odalı bir Saray yaptırmış; “saray demesinler” diye yanına bir cami, bir de kütüphane ilave ettirerek adını “Külliye” koymuştu. Yazlık Saray ise tabiat harikası Okluk Koyu'nda “300 odalı” olacak şekilde konduruluyordu. Gazetelerin yazdığına göre yazlık saraya ulaşan yolları genişletmek için 40 bin çam ağacı kesiliyor, Karadeniz kıyısındaki Şile'den Ege'nin Okluk Koyu'na ince ve kalite kum taşınıyor ve gemilerden püskürtülerek “üç hilal görünümünde” kumsal oluşturuluyordu.

Özetle!

Halkın pidesi küçülmüştü.

Şatafatlı saray büyüyordu.

* * *

Siyaset bu!

Çelişkiyi yakalar.

Kışlık ve yazlık saray yaptıran ve muhtarları davet edip, 2 traktör lastiği büyüklüğünde yuvarlak sofralarda ramazan iftarı verirken “çok odalı saray yaptırmayı” savunan Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem Öğretmen, “şatafatı yıkacağım” sözü veriyor.

Saray'ı yıkmayacak.

Sarayı eğitime verecek.

Şatafat kültürünü yıkacak.

Gözlemlerime göre bu seçimde “Güç ve Şatafat ile Adalet ve Liyakat” yarışıyor.

Bir yanda güç.

Ve gücün ürünü şatafat.

Diğer yanda adalet.

Ve adaletin ürünü liyakat.

Siz katılır mısınız bilmem bu seçimler; “adalet-ehliyet-liyakat” diyenlerle “güç-şatafat- saray” diyenler arasında geçiyor.

* * *

Ben size tahminimi söyleyeyim: Seçimlere 2 haftadan az bir zaman kala; “adalet ve liyakat diyenlerin oyu yüzde 60'ın üzerine” çıktı. Ve “şatafat ve güç gösterisi yapanların oyu yüzde 40'ın altına” indi.

Diyeceksiniz ki:

Sen zaten tarafsın.

Saray yapımına karşısın.

Doğru! Ben saray ve şatafatın hep karşısında ve adalet ile ileri demokrasinin hep tarafında bir yazarım ama bu bağlamda gönlümden geçeni yazmıyorum.

Gerçeğe bakıyorum.

Ramazan pidesi küçüldü.

Şatafatlı saray büyüdü.

Ekmek küçülürken “şatafatı yıkacağım” diyen, bütün ezberleri bozar ve kazanır.

Şatafatı yıkan kazansın!

Şatafatı yıkan bin yaşasın!