Etrafı kötü kokular sardı!

Ülke “Hileli seçim” iddialarıyla çalkalanıyor.

Önceki gece yangından mal kaçırılır gibi “İttifak Yasası” adı altında çıkartılan yeni seçim yasasında da maalesef kuşkuları önleyecek hiçbir şey yok.

AKP-MHP oylarıyla çıkartılan yasada hileye açık olduğu belirtilen birçok madde var.

Mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli kabul edilecek olması, seyyar seçim sandıkları kuşkuları güçlendiren maddelerden sadece ikisi…

Bu arada sahteciliği önlemek için hiçbir gayret yok…

Sabaha karşı Meclis'ten geçirilen yasaya karşı çıkan CHP Trabzon Milletvekili Halûk Pekşen'in itirazları çok önemli…

Halûk Pekşen “Biliyor musunuz efendiler? Benim anneannemin annesi nüfus kayıtlarında hayatta görünüyor. Bunun gibi binlerce, on binlerce kayıt var.” dedi ve gülerek ekledi:

“Sizleri kutluyorum valla… Geçen yüzyılda vefat etmiş anneannemin annesini dirilttiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Onların nerede oy kullanacağını da söylerseniz gidip ellerini öpeyim. Memleketi getirdiğiniz hale bakın, insanlık tarihi bu kadarını görmemiştir!”

* * *

Daha önce de bu sütunda yazmıştım. Halûk Pekşen'in tespitlerine göre 2 milyon 537 bin sahte nüfus kimliği yaratılmış…

Tüm bunlar, her türlü kuşkuyu artırıyor!

Seçim güvenliğinin olmadığı bir ortamda âdil bir seçim yapılması mümkün mü?

Halûk Pekşen deneyimli, bir hukukçudur. Meclis kürsüsünden şöyle seslendi:

“Bilin ki 2019'dan sonra gideceğiniz yer Yüce Divan'dır. Etki altına aldığınız yargıya o kadar güvenmeyin. Sizin çıkarttığınız yasalarla sizi yargılayacaklar!”

İttifak Yasası AKP'yi kurtaracak mı?

Önceki gece sabaha kadar çalışılarak kabul edilen “İttifak Yasası” iktidarı kurtaracak mı?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Hayır! Ne yaparlarsa yapsınlar 2019'da o zatı oradan aşağıya indireceğim. Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını zannediyorlar. Hileye izin vermeyeceğiz, sel gibi akacağız. Ve onları sandığa gömeceğiz!” diyor.

Ancak… Aklıma 16 Nisan Referandumu geliyor, bu sözler beni tereddüde sevk ediyor.

Referandumdan önce bizzat konuştuğum CHP'liler kesin bir ifadeyle “Her türlü tedbiri aldık. Hileye hurdaya asla izin vermeyeceğiz!” demişlerdi. Ne oldu?

Yüksek Seçim Kurulu yasaya aykırı olmasına rağmen son anda, mühürsüz “Evet” oylarını geçerli sayınca “Hayır” cephesi kaybetti.

Şaibeli-maibeli de olsa, atı alan Üsküdar'ı geçti!

CHP buna karşı ne yapabildi? Hiç!

Seçimlerde olabilecek sandık hilelerine karşı ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Bunun çalışmalarına şimdiden başlamak lâzım!

İktidar, Yüksek Seçim Kurulu'nu kurtarmak için önceki gece kabul edilen “İttifak Yasası”na “Mühürsüz zarflar ve oy pusulaları da geçerli sayılacak.” diye bir madde koydu.

Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması için yasa çıkarılması ne anlama geliyor?

Demek ki Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Nisan'da geçerli saydığı oylar, aslında bir yasaya dayanmıyordu ve geçersizdi. YSK'nın kararı eğer yasaya uygun olsaydı iktidar böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyar mıydı?

YSK'nın yanlış ya da keyfi iş yaptığı böylece kanıtlanmış oldu!

TEBESSÜM

“Yağmur yağdı, böyle oldu!”

İki arkadaş bir kahvehanede oturmuş, memleket meselelerini konuşuyor, tartışıyorlar…

İkisi de pahalılıktan, kavgadan, toplumda yaşanan olaylardan şikâyetçi… Biri:

“Hayatımdan bezdim yahu” diyor ve devam ediyor:

“Her sabah uyandığımda korkarak yataktan çıkıyorum. ‘Acaba bugün neler olacak ülkede?' diye endişe içinde düşünüyorum. Yine tatsız şeyler meydana gelecek diye ödüm kopuyor…”

Diğeri “Al benden de o kadar… Ben de senin gibi endişe içindeyim” diyor.

Öteki içini dökmeyi sürdürüyor:

“15-16 yıl öncesine kadar, bir takım sıkıntılarımız olsa bile huzurumuz vardı, gönlümüz daha rahattı… Bugün yaşanan olayların, eğitimdeki çarpıklıkların, insanlarımız arasındaki kutuplaşmanın, ortalığı saran âlim kisvesi altındaki din bezirgânlarının zerresi bile yoktu. 15-16 yılda ne oldu bize?”

Diğeri:

“Sorduğun şeye bak yaa” diyor “Yağmur yağdı, böyle oldu! 15 – 16 yıl önce hayatımızda AKP var mıydı ki?”

GÜNÜN SÖZÜ

Uygarlığın dışında kalmış ülkelerde yobazlık ve cehalet hep pusudadır!