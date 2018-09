Kıbrıs, Türkiye’nin başındaki derttir!

Dün Türk Deniz Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs'ta büyük bir deniz üssü kurmak için Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu anlatmıştım.

Dışişleri bu hayati teklifi sümen altı mı eder, sallayıp uyutur mu, bilmem.

Eğer ülkemizi yönetenler Türkiye'nin güvenliği için böyle bir girişimin şart olduğunun farkında değillerse, “Yazıklar olsun onlara” demekten başka söyleyecek bir söz kalmaz!

Bodrum'da iki ayda bir yayınlanan BG (Bodrum Gündem) adında güzel bir yerel dergi var. Bu dergiyi deneyimli meslektaşlarımızdan Fatih Bozoğlu çıkarıyor. Her sayısında ünlü bir kişiyle röportaj yayınlanıyor.

Derginin son sayısında Hüsamettin Cindoruk'la yapılan uzun bir söyleşi var. Tesadüfe bakın ki, röportajın önemli bir kısmında Kıbrıs konusu yer alıyor.

Hüsamettin Bey, siyaset dünyamızın en deneyimli politikacısıdır, bilge bir kişidir. Her konuşmasında, değerlendirmeleri ve analizleriyle geçmişten bugüne ışık tutar. Onun Kıbrıs konusunda söyledikleri hem ilginç, hem de can sıkıcı… Şöyle diyor:

“Kıbrıs bugün Türkiye'nin başındaki en büyük derttir.

Kıbrıs'ta çıkmaza girdik.

Bugünkü Kıbrıs idaresindeki Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı'dır ama bir Türk milliyetçisi değildir. Rauf Denktaş bir Türk milliyetçisiydi… O bir Kıbrıslıydı. Kıbrıs'ın menfaatlerini düşünüyordu.

Kıbrıs konusunda herkesin sağır, dilsiz ve kör olduğunu görüyorum.

Rauf Denktaş öldükten sonra Rauf Denktaş ekolü kayboldu. Şimdi pazarlıklar ortaya çıkmıştır… İsrail, Kıbrıs'ta üs kuracak. Bu aşamada müzakereler var.

Doğalgaz ve petrol bulunduğu için Kıbrıs giderek önem kazanıyor. Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Türkiye'nin son yüzyıldaki en iyi Dışişleri Bakanı'dır. Londra ve Zürih anlaşmaları ile elde ettiği başarı, onu minnet ve rahmetle anmamıza yeter. Kıymetini bilemedik. (Zorlu 1961 yılında idam edildi.)

Bugün, onun sağladığı anlaşmalar sayesinde askerimiz Kıbrıs'ta. Biz Kıbrıs'ın güvencesi ve teminatıyız. İşte o önemli anlaşmaların sarsıntıya girdiğini düşünüyorum. Bütün siyasetçilere Kıbrıs meselesini ön plana almalarını tavsiye ediyorum.”

“Türkler Kıbrıs'tan vaz geçemez. Çünkü Kıbrıs Anadolu'nun muhafızıdır, Türkiye'nin ileri karakoludur. Bu sözü 400 küsur yıl önce büyük yazar Shakespeare, Othello adlı eserinde söylemiştir.

Doğu Akdeniz'de bugün Türkiye varsa, Kıbrıs ve İskenderun limanlarından ötürüdür. Onun için milletçe birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket edilmelidir. İç kavgalar bırakılmalıdır. Son pişmanlık fayda vermez!”

Aziz Sancar'dan mektup

Nobel Ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar, Türkiye'deki gelişmelerden hiç hoşnut değil ve “Ben küstüm bu ülkeye” diyor ama yine de kalbi ve düşünceleri Türkiye'de…

Sağlam bir Atatürkçü olan Aziz Sancar, kendisine “Atatürk'ün Yanı Başında” adlı babasının anılarını anlatan kitabı yollayan Mustafa Kemal Ulusu'ya teşekkür mektubu gönderdi. Şöyle yazıyor:

“Saygıdeğer Mustafa Kemal Bey,

Kitap elime geçti. Bir oturuşta okudum. Senelerdir böyle bir oturuşta okuduğum kitap olmamıştı.

Allah'tan Atatürk'e ve onun kütüphanecisi babanız Nuri Ulusu'ya rahmet dilerim. Size de bu emeğiniz için kendi adıma ve Türkiye ile Türk Dünyası adına minnettarım. Allah size sağlıklı uzun ömür ve girişimlerinizde zihin açıklığı versin.

Sevgi, saygı ve selamlarımla… AZİZ”

NOT: Kemal Ulusu bu Pazar günü saat 19'da Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk konulu bir söyleşiden sonra “Atatürk'ün Yanı Başında” kitabını okurlarına imzalayacak.

TEBESSÜM

Teröristlerin tehdidi!

Yıllarca ülkeyi kötü yöneten, kurumları bozan, toplumu bölen, özgürlükleri yok eden, hayatı yaşanmaz hale getiren parti bir türlü gitmek bilmiyormuş…

Bu partinin bütün milletvekilleri bir gün aynı uçağa binmişler. Tesadüf bu ya… Uçak bir terör çetesi tarafından kaçırılmış.

Teröristler, mobil telefonla şartlarını bildirmişler:

“Eğer istediğimiz fidye verilmezse… Hepsini serbest bırakırız ha!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlarının hukukunu ve güvenliğini sağlamayan bir devletin ömrü uzun olmaz!